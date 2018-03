Das temporäre soziokulturelle Zentrum „Anderswo“. (FR)

Absage für die Mitglieder des Vereins Kulturbeutel und ihr Projekt "Anderswo". Ihr Antrag für eine Baugenehmigung, um erneut ein Kulturfestival in der Nähe des Flughafens zu organisieren, ist in einer ersten Anhörung des Bauressort abgelehnt worden. Das teilte die Behörde am Sonnabend mit. Als Gründe werden zu viele nächtliche Veranstaltungen und zu viel Lärm genannt. Ein Rückschlag für die Macher der subkulturellen Veranstaltungen, die aber weiter kämpfen wollen.

"Bremen ist in dieser Beziehung eine sehr weltoffene und liberale Stadt", sagt Behördensprecher Jens Tittmann. Was allerdings von dem Kollektiv beantragt wurde, gehe über das Zumutbare hinaus. Die Stadt bekomme immer wieder einen Dreh hin, um solche Projekte zu ermöglichen. In diesem Fall habe man dem Antrag aber erst einmal nicht zugestimmt. "Anderswo"-Mitveranstalterin Amélie Rösel ist enttäuscht: "Das ist ein Hammer. Wir haben das Gefühl, die Stadt will uns nicht und legt uns Steine in den Weg." Im Vergleich zu 2017 habe man das Programm sehr eingeschränkt.

Veranstaltung notwendig, um Finanzierung zu sichern

Die beantragten Veranstaltungen brauche der Verein, um das Projekt überhaupt finanzieren zu können. Insgesamt sieben Technopartys innerhalb von 13 Wochen sind laut Antrag geplant. Freitags und sonnabends wollten die Macher die Nachtzeit um jeweils zwei Stunden bis 24 Uhr ausdehnen. Am Montag sollen der Baubehörde nun weitere Vorschläge unterbreitet werden, um eine andere Lösung zu finden, sagt Rösel.

Lange war unklar, ob das "Anderswo"-Projekt überhaupt wieder auf der Fläche an der Amelie-Beese-Straße umgesetzt werden kann. Dann stellte die Wirtschaftsförderung Bremen die Fläche aber zur Verfügung – wenn die Veranstalter die Auflagen zu Sicherheit und Lärmschutz erfüllen. Am Donnerstag, 15. März, wird das Projekt Thema im Beirat Neustadt sein.