Vor der Schließung des Einzelhandels gab es am Montag in Bremen Andrang, aber keinen Ansturm. (Jan Woitas / dpa)

Viele Menschen in Bremen und Niedersachsen wollen vor dem Lockdown noch schnell Weihnachtsgeschenke besorgen. Zwei Tage vor der Schließung des Einzelhandels haben sich am Montag in den Innenstädten und Einkaufszentren Schlangen vor Geschäften gebildet. In Hannover, Göttingen, Oldenburg und Bremen waren deutlich mehr Menschen in den Fußgängerzonen als sonst an einem Montag unterwegs. In Bremen werden Polizei und Ordnungsdienst das Einhalten der Corona-Regeln beim Einkaufen verstärkt kontrollieren, kündigte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Montag an. 44 Fahrzeuge, 51 Kontaktpolizisten sowie bis zu 20 Beschäftigte des Ordnungsdienstes sollen das übernehmen.

„Es war voll, aber es ging alles sehr gesittet zu“, sagte Monika Mehrtens, Center-Managerin des Weserparks. Gerade vor Parfümerien oder Juwelieren habe es Warteschlangen gegeben, in denen die Kunden aber geduldig warteten. Die Besucherzahlen seien bis zum Abend höher gewesen, aber nicht vergleichbar mit den Werten aus der Vorweihnachtszeit 2019. Auf Wunsch der Einzelhändler habe man die Öffnungszeiten im Weserpark verlängert. Auch in der Waterfront stellte Center-Managerin Kirsten Jackenkroll eine leicht erhöhte Besucherfrequenz im Vergleich zu einem normalen Montag fest. Vor allem von 16 Uhr an habe es Einkäufe über alle Branchen hinweg gegeben. „Von einem Ansturm kann derzeit nicht die Rede sein“, so Jackenkroll.

In der Bremer Innenstadt zeigte sich ein ähnliches Bild. Etwa 40 Kunden warteten am Morgen vor dem temporären Pop-up-Store von „Made in Bremen“ in der Stadtwaage. „Die höhere Nachfrage begann bereits am vergangenen Donnerstag, als ein Lockdown absehbar war“, sagte Projektinitiatorin Julia Schulze-Windhoff. Viele Kunden hätten den Wunsch, lokale Unternehmen zu unterstützen, die in dem Store ihre Produkte verkaufen.

In Reih und Glied und auf Abstand warteten die Bremer vor dem Ratskeller Weinhandel, vor den großen Parfümerien sowie an den Kassen bei Karstadt oder Saturn. Auch in der Buchhandlung Storm sind die Umsätze durch die anstehende Schließung in die Höhe gegangen, sagte Inhaberin Alexandra Rempe. „Wir haben ein volles Lager, haben aber nicht so viel eingekauft wie in den Vorjahren“, sagte Rempe. Ab Mittwoch will sie eine Abholstation und einen Lieferservice anbieten. Trotzdem: Die Schließung werde sie hart treffen.

Probleme mit saisonabhängiger Ware

„Wir hatten um 18 Uhr am Montag gut ein Drittel mehr Besucher als am vergangenen Montag“, sagte Stefan Brockmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der City-Initiative. Allerdings sei das immer noch ein knappes Drittel weniger als im Dezember in der Vor-Corona-Zeit. Torschlusspanik unter den Kunden hätten die Innenstadt-Einzelhändler nicht beobachtet. „Nicht unerhebliche Probleme bekommen die Händler mit saisonabhängiger Ware“, sagte Brockmann. Die Gefahr bestehe, dass sie auf den Produkten sitzen bleibe. Der Onlinehandel habe bei den in der City-Initiative vertretenden Betrieben bereits einen Schub bekommen, doch das mache nach aktuellen Umfragen nur einen Anteil von etwa 20 Prozent des Umsatzes aus.

„Für den Einzelhandel ist dieser zweite Lockdown eine Katastrophe", sagte Janina Marahrens-Hashagen, Präses der Handelskammer Bremen. Gerade die Modegeschäfte besäßen noch ihre Winterware und reduzieren diese stark. Ein Blick durch die Innenstadt zeigt, dass in nahezu allen Textilgeschäften von Anson's bis zu Peek und Cloppenburg Rabatte bis zu 50 Prozent gegeben werden.

„Meine Einschätzung ist, dass das viele Geschäfte nicht überleben werden. Das wird sich ab Januar zeigen, wenn die Aussetzung der Insolvenzanmeldung endgültig beendet ist“, sagte Marahrens-Hashagen. Der Lockdown sei notwendig, um die Bevölkerung zu schützen. „Aber am Ende des Tages gehen da ganze Branchen kaputt – und am Ende auch die Innenstädte“, so die Handelskammer-Präses.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte gefordert, den Einzelhändlern im Lockdown weiterhin die Übergabe von im Internet bestellter Ware (Click and Collect) in den Läden zu erlauben. Die Bund-Länder-Vereinbarung vom Sonntag hatte dazu keine Aussage gemacht. Bremen und Niedersachsen gestatten diese Methode in ihren Corona-Verordnungen. Nach Angaben des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen wollen einige Betriebe am Dienstag bis in die späten Abendstunden öffnen, um den Kundenstrom zu entzerren.