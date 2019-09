Die Polizei in Bremerhaven fahndet nach zwei Betrügerinnen (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei in Bremerhaven fahndet nach zwei Frauen, die einer 64-Jährigen in Leherheide mehrere tausend Euro gestohlen haben.

Eine der beiden Frauen sprach die 64-Jährige am vergangenen Dienstag am Julius-Leber-Platz an und behauptete, sie könne Krankheiten bei anderen Menschen erkennen und heilen. Sowohl die angebliche Wunderheilerin als auch ihr Opfer sprachen russisch, so die Polizei. Im Verlauf des Geprächs sagte die Betrügerin dann, dass der Sohn der 64-Jährigen bald sterben würde. Nur durch Vorlage sämtlicher Bargeldmittel könne diese den Tod ihres Sohnes verhindern.

Beeindruckt und verängstigt, habe die 64-Jährige alles Bargeld, das sie in Kürze beschaffen konnte, an die angebliche Heilerin übergeben, die mit ihrer Komplizin auf die Rückkehr der 64-Jährigen gewartet hatte, so die Polizei weiter.

Die "Heilerin" packte das Geld - mehrere tausend Euro - in ein Handtuch und übergab dieses "Paket" dann der 64-Jährigen mit der Maßgabe, es erst nach drei Tagen wieder zu öffnen. Der Inhalt war allerdings zuvor ausgetauscht worden: als die Betrogene das Handtuch öffnete, waren darin nur Papierschnipsel.

Am Donnerstag habe die 64-Jährige den Betrug dann angezeigt, so die Polizei. Die angebliche Heilerin wird als zwischen 30 und 35 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank beschrieben. Sie hatte blond gefärbte Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Ihre Komplizin wird als 40 bis 50 Jahre alt und ebenfalls etwa 1,65 Meter groß beschrieben. Sie hatte kurze dunkle Haare, war dunkel bekleidet, trug eine Brille und sprach ebenfalls russisch.

Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 0471-953 4444 um Hinweise zu den beiden Betrügerinnen.