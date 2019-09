Nun wieder lang genug für alle Pendler: Die Züge der Nord-West-Bahn, hier vor dem Bremer Hauptbahnhof (Frank Thomas Koch)

Das Angebot der Nordwestbahn ist lediglich eine Beruhigungspille. Und auch ein politischer Erfolg für die neue Mobilitätssenatorin Maike Schaefer ist darin nicht zu erkennen. Ab dem 21. Oktober will das Bahnunternehmen in den schlimmsten Stoßzeiten wieder mehr Fahrzeuge zwischen Vegesack beziehungsweise Verden und dem Hauptbahnhof einsetzen. So lautet im Kern das Verhandlungsergebnis mit der Behörde.

Mehr zum Thema Ab Bahnhof Vegesack Nordwestbahn will wieder mehr Fahrzeuge einsetzen Die Nordwestbahn hat Zusagen gemacht: Ab dem 21. Oktober sollen Fahrten ab Bremen-Vegesack mit ... mehr »

Man muss sich kurz vor Augen halten, was das bedeutet: Zuggäste, die auf den Bahnsteig kommen, sollen sich morgens wieder darauf verlassen können, dass ein Zug kommt und sie darin auch Platz finden. Darüber freuen sich selbstverständlich alle Pendler. Aber mehr als ein minimaler Schritt in Richtung Normalität ist das nicht.

Wann diese Normalität im Bahnverkehr zwischen Bremen-Nord und der Stadt wieder einkehrt, ist völlig offen. Tatsächlich wird die momentane Krise noch Monate andauern. Das Versprechen, dass die Nordwestbahn ab Frühjahr 2020 wieder normal fahren wolle, ist so vage wie nur was. Dem mag dem nach den Erfahrungen der vergangenen Monate ohnehin kein Pendler vertrauen.

Mehr zum Thema Bahn zwischen Vegesack und Hauptbahnhof Nordwestbahn kündigt Verbesserungen an Ab dem 21. Oktober sollen die Bahnen häufiger fahren und für die Hauptverkehrszeit die Züge ... mehr »

Senatorin Schaefer hat ein Gespräch mit Verantwortlichen der Nordwestbahn und des Mutterkonzerns Transdev geführt und ihnen das jetzige Zugeständnis abgerungen. Das ist erfreulich, letztlich aber nicht mehr als ihr Job. Jetzt allerdings muss die grüne Politikerin beweisen, dass sie es besser als ihr Amtsvorgänger hinbekommt , eine Antwort auf die Infrastrukturprobleme zwischen Bremen-Nord und dem Stadtzentrum zu finden.

Und dabei spielt die Bahn eine Hauptrolle. Wer aus ökologischen Gründen mehr Menschen dazu bringen will, die Bahn zu nutzen, muss das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs verbessern – bis weit in die Region. Nur wenn die Bahn bequemer und verlässlicher ist als das Auto, hat dieser Plan eine Chance. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es das dritte Gleis zwischen dem Hauptbahnhof und Bremen-Nord, zusätzliche Bahnhöfe und mehr Kapazitäten auf der Schiene. Das zu erreichen, wäre tatsächlich ein Erfolg.