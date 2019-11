Dana Mahlmann, angehende Physiotherapeutin, möchte sich nicht für ihre Ausbildung am Blipht verschulden müssen. (Christina Kuhaupt)

Dana Mahlmann will Physiotherapeutin werden. Das will sie im Grunde schon, seit sie 13 Jahre alt ist. Dafür macht die 21-Jährige derzeit eine Ausbildung an der Therapieschule Blipht in der Neustadt. Für ihre Ausbildung wird sie trotz einjähriger Praxisphase nicht bezahlt, sondern muss im Gegenteil dafür bezahlen – und das, obwohl Physiotherapeuten vielerorts händeringend gesucht werden. Dana Mahlmann zahlt derzeit pro Monat 249 Euro Schulgeld. Ab Januar stehen gar mehr als 460 Euro pro Monat an, weil dann ein staatliches Förderprogramm ausläuft, das bisher knapp die Hälfte der Kosten trägt.

Um das Schulgeld zu finanzieren, jobben fast alle Schüler neben der Vollzeitausbildung – einige haben sogar zwei oder drei Jobs, erzählt Dana Mahlmann. Sie selbst arbeitet abends und am Wochenende in der ambulanten Pflege. Zum Lernen kommt sie meist erst nach 21 Uhr. Sie versuche, ihre laufenden Kosten gering zu halten, sagt sie, aber: „Ich muss Miete für mein WG-Zimmer zahlen, ich muss Schulbücher und Materialien anschaffen, ich muss etwas essen. Ein Sozialleben, das Geld kostet, kann ich mir nicht leisten – ich lebe am Existenzminimum.“

Abbrechen oder verschulden?

Und ab Januar wird es noch schwieriger: Dann läuft das Förderprogramm des Landes Bremen aus, und sie muss die vollen 467 Euro Schulgeld monatlich selbst zahlen. Wie sie das finanzieren will? „Weiß ich noch nicht“, sagt Mahlmann und zieht die Augenbrauen hoch. „Die ersten paar Monate könnte ich vielleicht noch überbrücken, aber dann habe ich die Wahl, mich entweder zu verschulden – mit 21 Jahren – oder die Ausbildung abzubrechen.“

Das Blipht ist die letzte Therapieschule in Bremen, an der angehende Physiotherapeuten noch für ihre Ausbildung zahlen müssen. Dabei sollte das Schulgeld laut Koalitionsvertrag der Bremer Landesregierung schon seit den Sommerferien abgeschafft sein. Mahlmann und ihre Mitschüler haben nun einen Brandbrief an die Bremer Gesundheitssenatorin geschrieben, in dem sie auf ihre missliche Situation aufmerksam machen. Es ist bereits ihr zweites Schreiben an Senatorin Claudia Bernhard (Linke). Das Versprechen der Schulgeldfreiheit hatte noch ihre Amtsvorgängerin gegeben, Eva Quante-Brandt (SPD).

Auszubildende wandern ab

„Viele von uns erwägen, ihre Ausbildung abzubrechen oder in einem anderen Bundesland fortzusetzen“, schreiben die mehr als 40 Auszubildenden aus zwei Jahrgängen in ihrem Brief. „Es muss jetzt endlich etwas passieren, bevor die Schule, an der wir gerne lernen, ausblutet!“ Nach Angaben der Schule haben im laufenden Jahrgang bereits sechs von 30 Auszubildenden die Schule verlassen.

Die drei anderen Bremer Therapieschulen sind bereits vom Schulgeld befreit. Sie wurden vom kommunalen Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) übernommen – mit der Folge, dass die Krankenkassen für die Ausbildungskosten aufkommen. Gesetzlich ist festgelegt, dass Krankenkassen die Ausbildungskosten nur dann übernehmen, wenn ein Krankenhaus mehrheitlicher Träger einer Therapieschule ist.

Für die vierte Schule, das Blipht, war offenbar vorgesehen, dass eine private Klinik die Trägerschaft übernimmt und dadurch ebenfalls das Schulgeld für Auszubildende weg fällt. Verhandlungen mit Vertretern der Paracelsus-Klinik, die laut Schulleiter Addy Balzer im Juni an ihn herantraten, hätten sich aber von Anfang an schwierig gestaltet. „Inzwischen sind die Verhandlungen definitiv gescheitert“, sagt Balzer. Stattdessen verhandele er nun mit einem anderen potenziellen Träger, dem Diako-Krankenhaus im Bremer Westen. Und dieses Mal ist er optimistisch: „Das sieht gut aus, wir sind in Gesprächen, und die Kooperation wird von beiden Seiten angestrebt.“

Allerdings: Auch wenn ein Übernahme-Vertrag mit dem Diako zustande kommt, dürfte es das noch dauern, warnt der Schulleiter – die drohenden hohen Schulgeldzahlungen ab Januar seien deshalb weiter ein Thema. „Ich erwarte, dass man mich mit dieser Situation nicht alleine lässt“, sagt Balzer. „Die Gesundheitsbehörde sollte für das Schulgeld aufkommen, bis die Übernahme geklärt ist.“

Besonders paradox: Therapieschüler von verschiedenen Bremer Schulen arbeiteten zuletzt in ihren Praxisphasen zum Teil zeitgleich auf denselben Krankenhausstationen, erzählt Dana Mahlmann. Die einen, die eine Geno-Schule besuchen, bekommen dafür ein Lehrlingsgehalt. Blipht-Schüler dagegen müssen dafür bezahlen, dass sie arbeiten dürfen – und exakt dieselbe Tätigkeit ausüben.

Ein besonders lukrativer Beruf wartet auf die Auszubildenden am Ende ihrer teuren Lehrzeit auch nicht: Physiotherapeuten verdienten nach Angaben der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei im Jahr 2017 im Schnitt nicht einmal 2300 Euro brutto.

Förderung soll weiter laufen

Gesundheitssenatorin Bernhard hat den Auszubildenden nun auf ihren Brief geantwortet und sagt ihnen finanzielle Hilfe zu, bis ein Träger für die Schule gefunden ist: „Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit allen Beteiligten bald eine Lösung finden„, schreibt sie. “Die Schülerinnen und Schüler werden wir bis dahin weiterhin unterstützen – auch finanziell.“ Die Senatorin versichert den Schülern, ihre Behörde werde „die Zuwendungen bis zum Zeitpunkt eines Betriebsüberganges des Blipht weiterlaufen lassen“.