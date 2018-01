Der 30 Jahre alte Angeklagte ist am Dienstag vor Gericht erschienen. (Ralf Michel)

Es sind ungeheuerliche Vorwürfe gegen die beiden Angeklagten, doch an diesem Tag konnten sie nicht aufgeklärt werden. Die 27-Jährige, der die Staatsanwaltschaft vorwirft, gemeinsam mit ihrem 30-jährigen Partner ihren vierjährigen Sohn schwerst misshandelt zu haben, erschien am Dienstagmorgen nicht zur Verhandlung. Sie soll im Krankenhaus liegen, sagte ihr Anwalt. Ihr Partner war zwar gekommen, aber das Verfahren nur mit ihm zu beginnen ergebe keinen Sinn, befand der Vorsitzende Richter und unterbrach den Prozess bis zum nächsten Verhandlungstermin in der kommenden Woche. In der Hoffnung, bis dahin geklärt zu haben, was mit der Angeklagten ist, sagte der Richter und schloss die Sitzung. Nicht ohne allerdings zuvor laut über einen Haftbefehl gegen die 27-Jährige nachgedacht zu haben.

Doch auch wenn deshalb die Anklageschrift an diesem Vormittag nicht verlesen wurde, ist bekannt, was die Staatsanwaltschaft dem Pärchen vorwirft. Mutter und Vater sollen ihren gemeinsamen vierjährigen Sohn mit kochend heißen Wasser übergossen und sich dann tagelang nicht um seine schweren Verletzungen gekümmert haben, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung des Landgerichts.

Prozess nach dreieinhalb Jahren

Die Verbrühung des Kindes sei kein Unfall gewesen, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Eltern hätten in ihrer Wohnung in Bremerhaven Wasser in einem Kocher erhitzt, ihren Sohn ausgezogen und ihm das heiße Wasser über Hinterkopf und Rücken gegossen. Durch das Übergießen soll der Vierjährige Verbrühungen 2. Grades am Rücken, am Hinterkopf, an beiden Händen und der linken Fußsohle erlitten haben.

Anschließend hätten die Angeklagten die Verbrühungen des Kindes mehrere Tage lang nicht von einem Arzt behandeln lassen. Hierdurch habe sich das Risiko eines massiven, lebensbedrohlichen Flüssigkeitsverlustes und großflächiger Entzündungen bis hin zu einer Sepsis in kritischer Weise erhöht, führt die Staatsanwaltschaft weiter aus. Die Angeklagten hätten dies billigend in Kauf genommen. Mehr noch, ihnen soll bewusst gewesen sein, dass es allein vom Zufall abhängen würde, ob ihr Sohn überleben würde.

"Misshandlung von Schutzbefohlenen" wird der 27-Jährigen und dem 30-Jährigen vorgeworfen. Der Strafrahmen hierfür bewegt sich wie bei der schweren Körperverletzung zwischen sechs Monaten bis zehn Jahren Haft.

Ereignet haben soll sich all dies allerdings bereits vor dreieinhalb Jahren, im Juli 2014. Die Frage, warum erst jetzt verhandelt wird, beantwortet Nicolai Sauer, Pressesprecher des Landgerichts mit dem Hinweis auf "schwierige Ermittlungen in einem schwierigen Umfeld" und den erforderlichen Gutachten gleich mehrerer Sachverständiger. Die drei Kinder der Familie seien audiovisuell zu den Verletzungen vernommen worden. Zu diesen Vernehmungen seien Glaubwürdigkeitsgutachten erforderlich gewesen: Sind die Schilderungen der Kinder tatsächlich erlebnisorientiert oder ausgedacht? Schließlich ist da die Frage, ob das Verletzungsbild in Einklang mit den Aussagen der Kinder oder der Eltern zu bringen ist. Auch hierzu seien sachverständige Gutachten erforderlich gewesen, erläutert Sauer. Und dies alles habe dann lange Zeit in Anspruch genommen.

Erhoben wurde die Anklage gegen Vater und Mutter im Mai 2017. Um sie danach in Untersuchungshaft nehmen zu können, hätte es einen Haftgrund geben müssen, erläutert Nicolai Sauer, selbst Richter am Landgericht. Der aber existiere in diesem Fall nicht. Es bestünde weder Flucht- noch Verdunklungsgefahr, vor allem aber keine Wiederholungsgefahr: Die drei Kinder des Paares seien in Pflegefamilien untergebracht.

27-Jährige angeblich krank

Für Dienstag hatte das Gericht geplant, nach der Verlesung der Anklageschrift die beschuldigten Eltern zu befragen. Doch daraus wurde wegen der Abwesenheit der Angeklagten nichts. Ratlosigkeit im Gerichtssaal, eine Entschuldigung der 27-Jährigen lag nicht vor. Nicht einmal ihr Anwalt wusste Genaueres. Er habe von Mutter und Schwester der Frau gehört, dass seine Mandantin wegen einer akuten Erkrankung stationär im Krankenhaus Reinkenheide aufgenommen worden sei, erklärte der Verteidiger. Mehr wisse er aber auch nicht.

"Wir werden das heute erstmal so akzeptieren müssen", stellte der Vorsitzende Richter Manfred Kelle fest und forderte den Anwalt auf, möglichst schnell eine ärztliche Stellungnahme zum Gesundheitszustand der 27-Jährigen vorzulegen. Weitere Ordnungsmaßnahmen behielt sich das Gericht vor. Eventuell müsse man auch einen Haftbefehl erlassen, so Kelle. "Aber zunächst peilen wir den nächsten Sitzungstag an." Der ist auf den 30. Januar terminiert, erneut um 9 Uhr im Amtsgericht Bremerhaven.