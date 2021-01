Am Landgericht müssen sich derzeit fünf Angeklagte verantworten, denen bandenmäßiges Handeln mit Drogen vorgeworfen wird. (Christina Kuhaupt)

Drei der fünf Angeklagten im Betäubungsmittelprozess haben sich am Montag vor dem Landgericht geäußert. Darunter ein Mann, der seit Juli in Untersuchungshaft sitzt, sowie eine Frau und ein weiterer Mann.

Den insgesamt sechs Angeklagten wird der bandenmäßige Handel mit Betäubungsmitteln sowie Beihilfe vorgeworfen. Fünf der Angeklagten sind am Montag am zweiten Prozesstag vor Gericht anwesend, der Fall des Sechsten wird vor der Jugendstrafkammer verhandelt. Den Vorwurf der Bandentätigkeit wiesen am Montagmorgen alle drei Angeklagten von sich.

Ein vierter Angeklagter kündigte an, sich erst bei der nächsten Sitzung äußern zu wollen, da sein Anwalt an diesem Prozesstag verhindert sei. Wann der fünfte Angeklagte aussagen wolle, sei aktuell noch nicht klar, sagte dessen Anwalt.