Vor dem Landgericht Bremen läuft der Prozess gegen einen brutalen Wildpinkler, der einen Pastor zusammengeschlagen haben soll. (Klama)

Ein Mann, betrunken von mindestens einer halben Flasche Wodka und mehreren Bieren, dazu berauscht von Kokain, macht das, was viele Männer – vor allem in diesem Zustand und nachts – machen, wenn sie draußen unterwegs sind: Er pinkelt in die Gegend, in diesem Fall in der Nähe des Pfarrhauses der Alt Hastedter Kirchengemeinde. Der Pastor erwischt ihn dabei. Es kommt zum Streit, an dessen Ende der Pfarrer mit schweren Verletzungen durch Tritte und Faustschläge im Krankenhaus landet. Wie kann eine Situation, die eigentlich eine Lappalie ist, derart eskalieren?

Er wolle erklären, wie es dazu kam, hatte der Angeklagte schon beim ersten Prozesstag Ende September vor dem Bremer Landgericht angekündigt. Verantworten muss sich der Mann, der aus dem Sandschak stammt, einer vornehmlich muslimischen Grenzregion in Serbien und Montenegro, wegen versuchten Totschlags (wir berichteten). Am Freitag dann machte der 46-Jährige seine Aussage. Wirklich erklären konnte er das Motiv für seine Tat am späten Ostersonnabend nicht – weil er nach eigener Aussage schlicht keinen Vorsatz hatte. Er untermauerte damit sein Teilgeständnis vom Auftakt: Gefährliche Körperverletzung ja, aber die Absicht, sein Opfer zu töten, habe er nicht gehabt.

500 Euro Schmerzensgeld

„Ich würde so einem Mann normalerweise nie im Leben etwas antun. Ich bin entsetzt über mich selber“, sagte der Angeklagte. Und: „Ich bin schuld. Ich bereue, was ich getan habe. Ich möchte mich entschuldigen.“ Um seine Reue deutlich zu machen, hatte der Angeklagte vor Beginn des Verhandlungstages seinem Opfer über die Anwälte 500 Euro Schmerzensgeld zukommen lassen. Keine große Summe, für den Angeklagten als Sozialhilfeempfänger jedoch viel Geld, merkte sein Anwalt Jan Sürig an. Der Pastor, der als Zeuge geladen war und ebenfalls seine Version des Abends schilderte, will das Geld dem Verein Zuflucht spenden.

Es ist bislang kein vom Glück geküsstes Leben, das der Angeklagte führt, so viel wurde aus den Aussagen deutlich, die er immer wieder stockend und mit Pausen auf serbisch machte, ein Dolmetscher übersetzte. Als er sich zur Entschuldigung an sein Opfer wandte, kamen ihm die Tränen. Geld verdiene er mit dem Sammeln von Flaschen und Alteisen, das er zum Schrottplatz bringe, erzählte der Mann. Sein Sohn sei psychisch krank, er selbst auch in Behandlung. Dazu die Einsamkeit – seine Frau sei oft lange Zeit nicht da, weil sie zwischen Serbien und Deutschland pendle.

Der Anlass des fatalen Abends war eigentlich ein fröhlicher. Freunde des Mannes, die jahrelang auf dem Gelände der Kirchengemeinde untergebracht waren, hatten eine neue Wohnung gefunden. Das sollte gefeiert werden. Dann der Streit und der Angriff, über den Verlauf unterscheiden sich die Aussage–n der beiden Beteiligten. Der Pastor gab an, der Angeklagte habe zuerst nach seinen Hunden getreten. „Sonst hätte es den Rest der Auseinandersetzung ja gar nicht gegeben“, sagte der Pastor. Dass der Angeklagte nach den Hunden trat, steht so auch im Bericht der Polizei. „Ich habe die Hunde nicht getreten“, wiederholte dagegen mehrfach der Beschuldigte.

An Einzelheiten, wie er den Pastor zusammengeschlagen und -getreten hatte, konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. „Ich habe ihn stark geschlagen. Von dem genauen Moment weiß ich nichts mehr.“ Ob er nicht gesehen habe, dass sein auf dem Boden liegendes Opfer blute, wollte die Richterin wissen. „Nein, ich habe es erst später von der Polizei gehört, dass der Mann lange verletzt auf der Straße lag“, sagte der Mann.

Auch der Pastor weiß nicht mehr viel von dem, was passierte, nachdem der Angeklagte auf ihn losgegangen war. „Es gab Schläge. Ich habe mich nicht gewehrt. Dann hat meine Erinnerung ausgesetzt, als ich aufwachte, waren Polizei und Sanitäter da. Sie fragten, ob sie ein Foto von meinem Gesicht machen könnten, weil dort noch ein Schuhabdruck zu sehen war“, schilderte er. Der Angriff, nach dem er aufgrund seiner Verletzungen für etwa drei Wochen lang nicht arbeiten konnte, beschäftige ihn noch immer. „Es ist ein Unbehagen da. Ich versuche, es zu verdrängen“, sagte der Pastor. Die Entschuldigung des Angeklagten nahm er an, „weil es ihm ein Bedürfnis ist und wir als Christenmenschen von Vergebung leben.“ Die Verhandlung wird am Mittwoch, 7. Oktober, um 9.15 Uhr fortgesetzt.