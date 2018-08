Der Angeklagte neben Anwalt Horst Wesemann (l.) im Gerichtssaal. (Christina Kuhaupt)

Der Fall ist so spektakulär wie lange her: Im Juni 1993 soll ein gebürtiger Bremer seine damals 29 Jahre alte Lebensgefährtin Jutta Fuchs ermordet und ihre Leiche an einem unbekannten Ort abgelegt haben. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Die Leiche der Frau wurde allerdings nie gefunden.

Beim Prozess-Auftakt am Montagmorgen vor dem Bremer Landgericht bestritt der heute 58-jährige Angeklagte die Vorwürfe. "Ich bin unschuldig", sagte er im Gerichtssaal. Weitere Angaben werde er aber nicht machen. Ebenfalls von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machten die beiden ersten Zeugen. Vorgeladen waren sowohl der Vater des Angeklagten als auch der gemeinsame Sohn von Jutta Fuchs und dem Angeklagten. Er war zur Zeit der möglichen Tat noch ein Kleinkind.

Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte Jutta Fuchs tötete, weil sie ihn zusammen mit dem Sohn verlassen wollte. "Der Angeklagte handelte, um die Kränkung durch eine Trennung und Mitnahme des gemeinsamen Sohnes durch die Geschädigte zu vereiteln und sich und seinen Eltern den uneingeschränkten Zugang zu seinem Sohn zu sichern", heißt es in der Anklage, die Staatsanwalt Arne Kluger vortrug.

Horst Wesemann, Anwalt des Angeklagten, hatte ebenfalls eine Erklärung mitgebracht. Darin griffen er und sein Kollege Stefan Hoffmann die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall scharf an. "Die Ermittlungen leiden unter dem Mangel, dass nie ergebnisoffen ermittelt wurde", sagte Wesemann. "Die Vermutung, dass der Angeklagte Frau Fuchs getötet hat, bestand recht schnell." Zusätzlich habe es "sehr problematische Vernehmungen" gegeben, unter anderem des Vaters des Angeklagten durch die Staatsanwaltschaft. Wesemann: "Es gibt nur Vermutungen, keine Erkenntnisse über den Verbleib von Frau Fuchs." Die Verteidiger halten es durchaus für möglich, dass die Angeklagte noch lebt, sich aber aus unbekannten Gründen verborgen hält. Wesemann argumentierte, laut Bundeskriminalamt gebe es 11 400 Fälle von vermissten Personen in Deutschland.

Den Vorwürfen der Anwälte entgegnete der Staatsanwalt: "Wir werden von diversen Zeugen hören, dass Frau Fuchs ganz gewiss nicht einfach so verschwunden ist. Sie wurde getötet, und zwar vom Angeklagten. Die schiere Anzahl der Indizien wird den Nachweis erbringen."

Der Prozess um diesen "Mord ohne Leiche" sollte ursprünglich im Oktober 2017 eröffnet werden. Er war aber schon am ersten Verhandlungstag abgebrochen worden, weil der Angeklagte damals im Ausland lebte und nicht rechtzeitig vorgeladen werden konnte. Erstmals war im Jahr 2013 Anklage erhoben worden, um zu verhindern, dass der Fall nach 20 Jahren verjährt. Das wäre zwar nicht so bei Mord, allerdings bei Totschlag.

Der Prozess wird nun am Freitag, 17. August ab 9 Uhr fortgesetzt. Dann soll unter anderem die Schwester von Jutta Fuchs aussagen.