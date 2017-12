Hier wurde im Mai ein Mann niedergestochen: das Einkaufszentrum Waterfront in Bremen-Gröpelingen (Frank Thomas Koch)

Einer der drei Angeklagten will reinen Tisch machen. Ohne Wenn und Aber. Er sei es gewesen, der mit einem Messer auf das Opfer eingestochen habe, gibt er am Freitag vor dem Landgericht gleich zum Auftakt des vierten Prozesstages um die Messerattacke in der Waterfront unumwunden zu. Sagt aber auch, dass es zu dem Angriff eine Vorgeschichte gegeben habe. Und nach diesem Muster geht es die folgenden Stunden weiter: Ich war's, aber Schuld hat eigentlich der andere.

Am 20. Mai 2017 Jahres kam es abends gegen 19.30 Uhr in dem Einkaufszentrum zu einem folgenschweren Aufeinandertreffen des Opfers mit den drei Angeklagten. Einer der Beschuldigten habe den Mann festgehalten, die beiden anderen hätten mit Messern auf ihn eingestochen, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Das Opfer habe stark geblutet, trotzdem aber flüchten können.

Zugestochen habe nur er, sagt nun einer der Angeklagten aus. Dreimal. Aber es sei nur ein sehr kleines Messer gewesen. Das habe er zudem an der Klinge gefasst und nur mit der Spitze zugestochen. Und das auch nur, weil der andere eine verdächtige Bewegung mit der Hand gemacht habe. „Ich hatte Angst, dass er eine Pistole zieht.“

Mehr zum Thema Tätverdächtiger stellt sich der Polizei Ein 29 Jahre alter Mann ist am Sonnabend in der Bremer Waterfront niedergestochen und schwer ... mehr »

Aber um dies zu verstehen, müsse er die Vorgeschichte erzählen. Die spielte spät abends im September 2015 in Gröpelingen. Da habe er das spätere Opfer der Messerattacke auf frischer Tat beim Einbruch in seinen Wagen erwischt. Der Mann habe ihn jedoch beschworen, nicht die Polizei zu verständigen, erzählt der Angeklagte. Man habe sich schließlich auf eine Summe von 2000 Euro zur Regulierung des entstandenen Schadens geeinigt.

Letztlich habe der andere dann aber doch nur 300 Euro zahlen wollen. Dies habe er abgelehnt, wollte stattdessen nun doch zur Polizei gehen, berichtet der Angeklagte. Daraufhin hätte der andere ihn gemeinsam mit einem Freund zusammengeschlagen. Er habe aber fliehen können und anschließend Anzeige bei der Polizei erstattet. Danach sei nichts mehr geschehen. „Ich habe gewartet, dass das geklärt wird.“

Angst vor Pistole

Mit seinem Peiniger habe er danach keinen Kontakt mehr gehabt. Bis er ihm dann mehr als eineinhalb Jahre später zufällig in der Waterfront begegnete. Dort habe dieser ihn angesprochen und noch einmal angeboten, den Schaden zu regulieren. „Ich sollte nicht gegen ihn aussagen.“ Er habe sich aber nicht darauf eingelassen. „Ich habe ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Das Ganze wird vor Gericht geklärt.“

Er sei dann weggegangen, erzählte der Angeklagte, habe allerdings seinen Bruder angerufen – einer der beiden Männer, die nun neben ihm auf der Anklagebank sitzen. Der habe gesagt, dass er sofort kommen würde, um den anderen zur Rede zu stellen.

Tatsächlich kam es dann wenig später zu einem weiteren Aufeinandertreffen und der Messerattacke. „Er hat eine Bewegung in Richtung zu seiner Hüfte gemacht, da bekam ich ein bisschen Angst, dass es schlimm für uns ausgehen könnte“, erklärt der geständige Angeklagte. „Ich hatte gehört, dass er eine Pistole besitzt und im Streit schon auf andere geschossen hat.“

Aufklappbares Einhandmesser

Bei dem Messer handelte es sich um ein aufklappbares Einhandmesser, beantwortete der Täter die entsprechende Frage des Staatsanwaltes. Aber nur ein sehr kleines. Und er habe seinen Kontrahenten auch nicht am Bauch treffen wollen, sondern nur am Arm. Sein Bruder habe von den Stichen überhaupt nichts mitbekommen. Im Gegenteil, der sei schockiert gewesen, als er bemerkte, dass der andere blutete.

Mehr zum Thema Bremen bekommt den größten Trampolinpark Deutschlands Das Bremer Einkaufszentrum Waterfront bekommt auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern einen ... mehr »

Für die Vorsitzende Richterin und den Staatsanwalt gibt es nach dieser Version des Tatgeschehens jede Menge offener Fragen. Warum er überhaupt Angst vor dem anderen gehabt hätte, nachdem man sich doch über eineinhalb Jahre nicht mehr gesehen hatte? Warum er seinen Bruder angerufen habe, statt einfach wegzugehen? Oder warum man den bereits stark blutenden flüchtenden Mann im Einkaufszentrum weiter verfolgt habe. Wirklich beantwortet wird all dies nicht. Der Angeklagte bleibt dabei, dass sein Bruder dem anderen lediglich ins Gewissen reden wollte.

Er sagt dann auch noch, dass er eigentlich kein Messer mit sich führe, nur gerade an diesem Tag. Wo das Messer jetzt sei? „Habe ich weggeschmissen.“ Wo er dies getan habe, denn es wurde nie gefunden? „Ein Freund hat es aufgehoben und später in die Weser geworfen.“ Wer dieser Freund sei? Da müsse er erst fragen, ob er das sagen dürfe. „Der will mit dem Gericht nämlich nichts zu tun haben.“

Der Prozess wird am 11. Januar fortgesetzt.