Wegen Körperverletzung im Amt und Nötigung muss sich ein Bremer Polizist vor dem Amtsgericht verantworten. (Ralf Michel)

Alles oder nichts – der wegen Körperverletzung im Amt und Nötigung angeklagte Polizist geht volles Risiko und lässt es auf eine Verhandlung ankommen. Für Richter und Staatsanwaltschaft hätte das Verfahren auch eingestellt werden können. Und für das Opfer sowieso. „Bieten Sie mir ein Schmerzensgeld, dann ist die Sache für mich erledigt“, offeriert dessen Anwalt der Gegenseite schon beim Betreten des Gerichtssaals. Aber diesen Weg will der angeklagte Polizeibeamte nicht gehen. Er glaubt an einen Freispruch. „Wir wollen verhandeln“, bekräftigt sein Verteidiger.

In der Sache geht es um eine Verkehrskontrolle am 9. Juli 2018 um 4 Uhr nachts auf der Kirchhuchtinger Landstraße. Kontrolliert wurden zwei Brüder. Einen von ihnen soll der heute 34-jährige Polizist laut Anklage ohne Grund in den Schwitzkasten genommen, und – als dieser sich wegduckte – einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Der Mann trug eine Platzwunde oberhalb des Auges davon. Fotos von dessen blutüberströmtem Gesicht liegen gut sichtbar auf dem Tisch des Anwalts, der das Opfer als Nebenkläger vor Gericht vertritt.

Die Staatsanwaltschaft wollte den Vorfall ursprünglich mit einem Strafbefehl gegen den Polizisten erledigen. 90 Tagessätze, die Mindeststrafe für Körperverletzung im Amt, angesiedelt exakt unterhalb der Grenze zur Vorstrafe. Dagegen jedoch legte der Polizist Einspruch ein, womit es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht kam.

Zeugen konfrontieren

Die eröffnet der Verteidiger des Beamten am Freitagmorgen zur allgemeinen Überraschung mit einem Beweisantrag. Er legt acht Fotos aus sozialen Netzwerken vor, die die Brüder in Verbindung mit Verkehrsdelikten, Drogen und Waffen bringen sollen. Damit wolle er die Zeugen konfrontieren, sagt er, „die hier als Unschuldslämmer auftreten“.

Doch der Versuch, die Zeugen beziehungsweise das Opfer auf diese Weise in Misskredit zu bringen, scheitert kläglich. „Egal, was er im Vorfeld des Tages für Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begangen hat, es macht den Zeugen nicht zum Freiwild“, betont der Richter. Die Fotos hätten nichts mit der angeklagten Tat zu tun, sagten im Nachhinein nichts aus und seien ungeeignet, erklärt die Staatsanwältin. „Und selbst wenn – darf man dann auf jemanden losgehen und Leute schlagen“, legt die Nebenklage nach.

Letztlich lehnt der Richter den Beweisantrag ab: Für die strafrechtliche Einordnung der Diensthandlung des Polizisten seien die Fotos nicht von Bedeutung. Zumal der Beamte diese Fotos vor dem Vorfall am 9. Juli ja gar nicht gekannt habe.

Beweisantrag scheitert kläglich

Vor dieser Entscheidung wurde die Verhandlung kurz unterbrochen. Für ein sogenanntes Rechtsgespräch unter den Verfahrensbeteiligten. Anders ausgedrückt: Für einen letzten Versuch, die Angelegenheit ohne strittige Hauptverhandlung vom Tisch zu bekommen. Etwa durch eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage. Ausgehend davon, dass der Beamte sich rechtswidrig verhalten hat, wäre dies die niedrigste denkbare Sanktion gewesen – er müsste zwar zahlen, aber es wäre kein Schuldspruch und keine Vorstrafe.

Doch der Angeklagte will sich darauf nicht einlassen. Er fühlt sich völlig unschuldig und will die Verhandlung. Damit ist am Freitag Schluss, denn nachdem die schnelle Lösung vom Tisch war, will der Anwalt der Nebenklage erst einmal Akteneinsicht nehmen. Außerdem wird über weitere Zeugen nachgedacht. Wann es weitergeht, steht noch nicht fest. Wegen Corona stehen kaum geeignete Gerichtssäle für Verhandlungen zur Verfügung. Der Prozess könnte ins kommende Jahr rutschen.