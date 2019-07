Der Prozess vor dem Landgericht ist bis Dezember angesetzt. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Die Liste der Vergehen, wegen derer sich ein Bremer seit Freitag vor dem Landgericht verantworten muss, ist lang. Und er behauptet, keines von ihnen begangen zu haben.

Der 42-Jährige soll zwischen Oktober 2017 und November 2018 in Bremen und Köln insgesamt sieben Autos angezündet haben. Zwei der Fahrzeuge sollen seinem ehemaligen Schwager gehört haben, der Angeklagte soll aber unter anderem auch den Wagen seines Rechtsanwalts sowie Autos einer Anwaltskanzlei sowie einen Mietwagen in Brand gesetzt haben. In einem Fall hatten die Flammen des brennenden Wagens auf das Haus eines Richters übergegriffen und Dach- sowie Obergeschoss beschädigt.

Des weiteren soll der 42-Jährige im Dezember 2018 einen Mann mit einem Messer angegriffen und ihn lebensgefährliche Schnittwunden an Stirn und Ohr zugefügt haben. Seiner Ex-Frau soll der Angeklagte trotz eines Kontaktverbots mehrfach mit dem Tod gedroht und sie beleidigt haben. Zuletzt soll er Anfang Februar die Fußmatte einer Anwaltskanzlei hochkant vor die Tür gestellt und angezündet haben, aufmerksame Zeugen verhinderten den Brand.

Kurz nach dieser mutmaßlichen Tat war der Mann von der Polizei festgenommen worden - allerdings in einem völlig anderen Zusammenhang: Er soll im Blockland in der Nähe der Mülldeponie eine grabähnliche Grube ausgehoben haben. Die Polizei vermutete, dass der Bremer planen könnte, seine Ex-Frau und seine Tochter zu töten und die Leichen dort abzulegen. Weil das Ausheben einer Grube an sich aber kein Verbrechen ist, wurde in diesem Fall keine Anklage erhoben. Die Ermittler verfügten aber, dass der Angeklagte seitdem in einer forensischen Klinik untergebracht wird. Dort befindet er sich immer noch. Laut Staatsanwaltschaft leidet der Mann mit großer Wahrscheinlichkeit an einer paranoiden Störung seiner Persönlichkeit. Er soll deshalb in allen Fällen vermindert schuldfähig gewesen sein.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters könnte in der Trennung und Scheidung von seiner Frau sowie dem für ihn negativen Ausgang eines Sorgerechtsstreits um die gemeinsame Tochter liegen. Der Angeklagte bestritt vor Gericht allerdings mehrfach sämtliche Vorwürfe. „Die Behauptung, dass ich Brände gelegt habe oder jemanden verletzt oder mit einem Messer bedroht habe, ist falsch“, sagte er. Stattdessen vermutete er eine Intrige seiner Ex-Frau und seiner Tochter. „Es ist alles umgekehrt.“ Auch, dass er krank sein könnte, bestritt der Mann. „Ich habe keine Psychose. Ich nehme auch keine Medikamente“, sagte er.

Der Prozess wird am Freitag, 16. August, um 14 Uhr fortgesetzt. Die ersten Zeugen sollen allerdings erst am Mittwoch, 18. September, 9 Uhr, aussagen.