An der Kirchhuchtinger Landstraße gibt es aktuell einen größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften. (Christian Butt)

Ein 35 Jahre alter Mann mit einer Schussverletzung hat den Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften in Huchting am Dienstag ausgelöst. Das teilte die Polizei mit. Nach Informationen des Regionalmagazins buten und binnen gehört der Verletzte dem Rockerclub Hells Angels an. Die Polizei bestätigte das am Abend nicht.

Der Mann sei nicht lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht worden, so die Beamten. Ermittlungen zu den Hintergründen und Fahndungsmaßnahmen seien eingeleitet worden.

Starke Polizeikräfte hatten am Dienstag das AOK-Gebäude an der Kirchhuchtinger Landstraße abgeriegelt. Dem Vernehmen nach war der Verletzte in das Gebäude gelaufen. Die Polizei bestätigte das nicht.

Die Polizeikräfte vor Ort sind zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnet. (Christian Butt)

Die Kirchhuchtinger Landstraße war am Nachmittag zwischen Obervielander Straße und Willakedamm in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. Betroffen von der Sperrung war auch der Busverkehr. Am Roland Center hatte die Polizei die Abfahrten der Busse gesperrt.

Die Polizei sperrte auch die Abfahrten der Busse am Roland-Center. (Christian Butt)

++ Dieser Artikel wurde um 19.05 Uhr aktualisiert ++