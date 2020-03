Der 27-jährige Mann wurde nach dem Angriff mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). (Christian Kosak)

Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht zu Donnerstag von mehreren unbekannten Tätern in der Rostocker Straße in Gröpelingen verprügelt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Opfer bei diesem Angriff schwer verletzt.

Dem Bericht zufolge hatten Zeugen die Tat gegen 22:40 Uhr beobachtet, sie riefen daraufhin die Polizei. Der 27-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte stellten in der näheren Umgebung eine Gruppe von sechs Männer im Alter von 17 bis 23 Jahren. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die den Angriff in der Rostocker Straße beobachtet oder in der Nähe etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.