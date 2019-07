Polizei sucht Zeugen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Angriff auf 29-Jährigen in Burglesum

Drei Unbekannte griffen am frühen Mittwochmorgen in Burglesum einen 29 Jahre alten Bremer an und verletzten ihn schwer. Die Polizei sucht nach Zeugen.