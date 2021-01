Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalles auf einen 42-jährigen Mann am Dienstagabend in Grohn. (Symbolfoto). (Carsten Rehder/dpa)

Unbekannte Täter haben am Dienstag in Grohn einen 42-jährigen Mann angegriffen und schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 18.30 Uhr zu Fuß in der Friedrich-Klippert-Straße unterwegs, als ein Auto hinter ihm anhielt und drei Personen ausstiegen. In Höhe der Straße Zur Vegesacker Fähre holten ihn die Männer ein. Zwei schlugen nach seinen Angaben plötzlich auf ihn ein. Dabei nutzten sie zwei Werkzeuge und trafen den Geschädigten am Kopf sowie am Körper.

Der 42-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde aber von den Schlägern unmittelbar wieder eingeholt. Sie griffen den Mann erneut an und beleidigten ihn. Anschließend flüchteten die drei vermutlich in einem dunklen BMW-Kombi in unbekannte Richtung.

Der Verletzte ging zunächst zu seiner in der Nähe gelegenen Wohnung und suchte später ein Krankenhaus auf. Dort wurde er mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen stationär aufgenommen.

Die drei Täter trugen alle einen Mund-Nasen-Schutz und hatten einen dunklen Teint, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Ein Schläger wurde als dick und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Der zweite Angreifer war etwa 1,65 Meter groß.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der 42-Jährige gab an, dass mindestens zwei Passanten den Angriff beobachtet haben. Die Polizei bitte diese sowie weitere Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.