Die Polizei meldet Angriffe auf einen Polizisten und Rettungskräfte in Gröpelingen und Blumenthal. (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei meldet Angriffe auf einen Polizisten in Gröpelingen sowie auf Rettungskräfte in Blumenthal. Wie die Beamten mitteilen, attackierte ein 37-jähriger Mann am späten Freitagabend einen Polizisten in einem Kiosk. In Blumenthal griff ein 33-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend zwei Sanitäter an.

Der 51 Jahre alte Polizist wollte gegen 22.25 Uhr etwas in einem Kiosk an der Morgenlandstraße kaufen. Er war in seiner Freizeit und ohne Uniform unterwegs. Der 37-Jährige Mann betrat das Geschäft, erkannte den 51-Jährigen als Polizisten, beleidigte ihn umgehend und äußerte seinen Hass auf Polizisten. Der 51-Jährige versuchte mehrfach beruhigend auf den Mann einzuwirken, was jedoch misslang. Schließlich spuckte der 37-Jährige den Beamten zweimal an, zerschlug eine Flasche und ging auf ihn los. Der Polizist konnte den Angreifer mit einem Tierabwehrspray stoppen. Währenddessen wählte ein Zeuge den Notruf. Die Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen, der weiterhin unkooperativ und aggressiv war, vorläufig fest und fertigten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Ein paar Stunden später wurden zwei 38 und 33 Jahre alte Rettungssanitäter bei einem Einsatz in der Straße Buschdeel in Blumenthal angegriffen. Als sie gegen 1.15 Uhr die Wohnung betreten wollten, wurden sie zunächst von einem Hund attackiert. Der 38-Jährige wurde gebissen. Sein Kollege setzte Pfefferspray gegen das Tier ein, und beide Sanitäter zogen sich in den Rettungswagen zurück. Weil sie es dann ablehnten, den alkoholisierten Partner der betroffenen Patientin mitzunehmen bei der Fahrt ins Krankenhaus, attackierte dieser einen Rettungssanitäter und schlug eine Scheibe des Rettungwagens ein. Beide Rettungssanitäter erlitten leichte Verletzungen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei fertigten Anzeigen wegen Körperverletzung gegen den Angreifer. Die weiteren Ermittlungen dauern an.