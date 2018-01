Bett an Bett mit dem Vater: Tobias Laatz (vorne) ist im Krankenhaus, sein Zustand kritisch. Detlev Dewers ist jetzt Tag und Nacht bei seinem Sohn. (Christian Kosak)

Tobias Laatz wird in den nächsten Augenblicken einschlafen. Er weiß das, weil gleich die Ärzte und Pflegekräfte kommen. Sie werden ihm eine Spritze geben, die ihn nichts mehr wahrnehmen lässt. Sie werden einen Schlauch in seine Nase stecken und ihn hinunter in den Brustkorb schieben. Sie werden die Bronchien spülen und Flüssigkeit absaugen. Seit einer Woche machen sie das jeden Tag. Die Mediziner wollen das Leben von Tobias Laatz erhalten. Sie sagen, dass sein Zustand kritisch sei.

Zimmer 220, ein Zweibettzimmer – er liegt im vorderen Bett und schläft, sein Vater sitzt auf dem hinteren und wacht. Detlev Dewers ist jetzt Tag und Nacht bei seinem Sohn. Als ihn ein Rettungswagen in die Klinik brachte, hat sich Dewers am Empfang als Begleitperson aufnehmen lassen. Kurz nach Neujahr war das. Tobias Laatz hatte sich zu Hause matt gefühlt. Er bekam Fieber, dann keine Luft mehr. Seine Bronchien sind voller Flüssigkeit. Und seine beiden Lungenflügel akut entzündet.

Dewers, 63, Schnauzer, ungekämmt, hat ein großes Handtuch über den Schultern. Er kommt gerade vom Duschen. Zuvor hat er sich bei den Schwestern und Pflegern erst ab-, später wieder angemeldet. Sie sollen wissen, wann er im Zimmer ist und wann nicht. Dewers schaut auf ein Bild, das Pia, die mittlere Tochter seines Sohnes, gemalt hat. Jemand hat es mit Tesafilm auf eine weiße Schranktür geklebt, damit es Tobias Laatz vom Bett aus sehen kann. Es zeigt lachende Fabelwesen mit Flügeln. „Tobi“ steht auf dem Blatt Papier. Der i-Punkt ist ein kleines Herz.

Tobias Laatz hat ALS. Die drei Großbuchstaben stehen für Amyotrophe Lateralsklerose. Es ist eine Erkrankung des Nervensystems, die nach und nach alle Muskeln schädigt. Der Mann, 35, Nordbremer, drei Kinder, konnte vor etwas mehr als einem Jahr noch gehen und sprechen, jetzt sitzt er im Rollstuhl und schreibt mit den Augen, was ein Computer für ihn sagen soll. Eine Heilung, sagen Ärzte, gibt es nicht. Im Fall von Tobias Laatz gehen sie von einem schnellen Verlauf der Erkrankung aus.

Eigentlich sollte es ein Routineaufenthalt in der Klinik werden. Detlev Dewers sagt das so, als könne er das alles immer noch nicht fassen. Er sagt es leise. Dass Tobias Laatz im Januar ins Krankenhaus kommt, stand schon im Dezember fest. Ärzte wollten prüfen, wie viel Kraft seine Lunge hat. Wie viel Sauerstoff in seinem Blut ist. Und wie viel Kohlendioxid er ausatmet. Das haben die Mediziner schon öfter gemessen. Auch jetzt wieder. Nur dass sie seit Tagen noch mehr machen als das.

Der Eingriff

Tobias Laatz bekommt Medikamente, die sein Fieber senken, und Sauerstoff, der seine Blutwerte verbessert. Die Ärzte simulieren bei ihm mit einem Gerät das Husten, weil er selbst nicht mehr husten kann und sich sein Speichel deshalb in den Bronchien festsetzt. Und immer wieder werden sie gespült und abgesaugt, gespült und abgesaugt. Seine Nasenschleimhäute sind inzwischen so gereizt, dass der Schlauch immer öfter über seinen Mund in den Brustkorb geschoben wird.

Die Bronchoskopie ist auch an den nächsten Tagen geplant. Die Ärzte wollen sichergehen, bevor sie machen, was sie Tobias Laatz mehrmals nahegelegt haben. Sie gehen davon aus, dass ihm ein Luftröhrenschnitt helfen würde. Dass nach dem Eingriff die Erstickungsanfälle aufhören und seine Bronchien gründlicher freigespült werden können, damit sein Leben besser erhalten werden kann. Sie haben ihm gesagt, dass er mit einem Luftröhrenschnitt länger leben könnte, vielleicht noch Jahre.

Andere Ärzte hatten anderes gesagt, als sie die Diagnose ALS stellten. Statt von Jahren sprachen sie von Monaten, die ihm noch blieben. Tobias Laatz hat jetzt die Augen geöffnet. Sein Kopf bewegt sich von rechts nach links und von links nach rechts. Er schreibt, dass er nicht weiß, ob er sich über die neue Prognose freuen soll: „M-o-m-e-n-t-a-n h-a-b-e i-c-h n-u-r A-n-g-s-t.“ Angst vor dem Luftröhrenschnitt, Angst davor, dass der Eingriff nichts bringt, Angst vor dem Leben, dass auf ihn, seine Frau und seine Kinder zukommt.

Doris Laatz ist da. Sie hat Fabienne, die jüngste Tochter, dabei. Einen Tag zuvor haben sie Geburtstag gefeiert. Das Mädchen ist jetzt ein Jahr. Geschenke hat immer Tobias Laatz im Internet bestellt. „N-u-r d-i-e-s-m-a-l n-i-c-h-t.“ Diesmal hat seine Frau sich um die Überraschung gekümmert. Doris Laatz, 28, blondes Haar, Pferdeschwanz, kommt so oft zu Besuch, wie sie kann. Während sich Detlev Dewers um Tobias Laatz kümmert, kümmert sie sich um die Kinder zu Hause. Trotzdem ist sie fast täglich im Krankenhaus.

Geflügelte Fabelwesen und Herzen für "Tobi": Tochter Pia hat das Bild gemalt. Jemand klebte es mit Tesafilm auf eine Schranktür im Klinikzimmer des Lungenzentrums, damit es Tobias Laatz vom Bett aus sehen kann. (Christian Kosak)

Diesmal wollen die Ärzte mit ihr darüber sprechen, wovor ihr Mann Angst hat: über sein Leben nach dem Eingriff und wie es weitergehen könnte. Ginge es nach den Medizinern, bekäme er zu Hause eine 24-Stunden-Betreuung – eine Fachkraft, die das Spülen und Absaugen der Bronchien übernimmt. Die sofort eingreifen kann, wenn es Tobias Laatz plötzlich schlechter geht. Die bei ihm das Gerät anwendet, das einen Husten simuliert. Und die Doris Laatz bei der Pflege ihres Mannes unterstützt.

Die Pflege

Doch weder er noch sie können sich eine solche Betreuung momentan vorstellen. Tobias Laatz schreibt, er wäre lieber allein mit der Familie. Doris Laatz sagt, sie fände es merkwürdig, wenn jemand Fremdes rund um die Uhr in der Wohnung wäre. Später wird sie sich mit den Ärzten darauf einigen, dass sie und ihr Schwiegervater das Absaugen und Simulieren des Hustens übernehmen. Zumindest vorerst.

Nach dem Gespräch mit den Medizinern kommt Doris Laatz noch einmal ins Zimmer. Sie muss gleich wieder los. Die älteren Töchter haben bald Schulschluss. Sie küsst ihren Mann, geht zur Tür und kommt zurück, um ihn erneut zu küssen. Die Szene wiederholt sich einmal, zweimal, dreimal. Tobias Laatz weint. Man kann es nicht hören, sondern nur sehen. Sein Vater nimmt seine Hand.

Tage später lacht Tobias Laatz so, wie er geweint hat: lautlos. Unterhalb seines Kehlkopfs ragt ein Plastikstab aus seinem Hals. Der Eingriff dauerte so lange wie die tägliche Bronchoskopie: 15 Minuten. Er schreibt: „A-l-l-e-s i-s-t g-u-t g-e-g-a-n-g-e-n.“ Dann: „D-a-s A-t-m-e-n f-ä-l-l-t l-e-i-c-h-t-e-r“. Und dass er sich auf zu Hause freut.

Detlev Dewers sagt, dass sein Sohn vielleicht erst in eine Wohngruppe kommt, wenn die Pflegekräfte, die er nun zusätzlich zu Hause braucht, nicht bereitstehen sollten. Dewers geht aber davon aus, dass sie bereitstehen werden: „Doris macht alles, damit die Familie zusammenkommt.“ 19 Tage ist sie jetzt getrennt, so lange wie noch nie.

Mehr zum Thema Wenn ein kleiner Ausflug zum Kraftakt wird Tobias Laatz ist schwer krank. Ärzte gehen davon aus, dass er bald stirbt. Wir begleiten den Mann ... mehr »

Die Prognosen

Vor zwei Jahren gab es die erste Prognose, dann folgte eine zweite, jetzt gibt es eine dritte: Tobias Laatz könnte noch Jahre leben. Wenn es keine Komplikationen gibt. Wenn die Krankheit nicht schneller ­voranschreitet als bisher. Wenn er sich dafür entscheidet, was Ärzte ihm ­nahelegen, um sein Leben zu erhalten.

Tobias Laatz hat sich entschieden: „I-c-h w-i-l-l l-e-b-e-n.“ Die Wörter stehen auf dem Monitor seines Sprachcomputers amKlinikbett. Er wird einem Luftröhrenschnitt zustimmen, „w-e-n-n d-a-s A-t-m-e-n n-i-c-h-t b-e-s-s-e-r w-i-r-d“. Laut der ersten Prognose wäre Tobias Laatz schon tot, der zweiten zufolge sollte er in diesem Winter sterben. Er schreibt, dass er immer gehofft hat, länger zu leben, als die Ärzte voraussagten. Und dass er immer Angst hatte, es nicht zu schaffen. Auch jetzt hat er welche. Tobias Laatzfragt sich, was das für ein Leben sein soll, das ihn erwartet.

Eigentlich kennt er die Antwort. Tobias Laatz wird körperlich immer mehr abbauen. Und seine Muskeln werden immer weniger leisten. Irgendwann so wenig, dass Maschinen das Atmen für ihn übernehmen müssen, wenn er leben will. Seine Frau hat nie viel auf die Prognosen der Mediziner gegeben: „Ich kann nicht anders, als positiv zu denken.“ Weil für Doris Laatzein Leben ohne ihren Mann unvorstellbar ist, versucht sie, an ein Ende nicht zu denken.

Vielleicht zwei oder drei Jahre noch

Dieter Ukena sagt, dass das verständlich ist – das Verdrängen einer Prognose genauso wie das Sich-nicht-vorstellen-können. Etwa ein Leben mit Beatmungsgeräten. Ukena, Chefarzt am Lungenzentrum des Klinikums Bremen-Ost, erlebt es immer wieder: Werden gesunde Menschen gefragt, ob sie ein solches Leben führen würden, wenn sie es müssten, lautet die Antwort meistens nein. Anders als bei kranken Menschen, die sich tatsächlich entscheiden müssen.

Eines hat Ukena dagegen noch nie erlebt: dass ein Schwerkranker mal nicht wissen wollte, wie viel Zeit ihm noch bleibt. „Mediziner“, sagt er, „sollen Klarheit schaffen.“ Auch wenn es diese Klarheit, die viele Patienten fordern, gar nicht gibt. Sondern eine Prognose, die den Verlauf einer Erkrankung und statistische Vergleichszahlen als Grundlage hat. Tobias Laatzkönnte noch zwei, vielleicht auch drei Jahre vor sich haben, weil es ALS-Patienten gab, die so lange mit einem Luftröhrenschnitt und künstlicher Beatmung lebten.

Vielleicht lebt Tobias Laatz aber auch länger. Oder kürzer. Die Statistik orientiert sich am Median, einem Mittelwert: Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Aussichten besser als erwartet sind, liegt bei 50 Prozent – genauso wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlechter sind. Das erklärt Ukena jedem schwer kranken Patienten, der wissen will, wie lange er voraussichtlich noch zu leben hat. Doch: „Wie so vieles, wird auch das mit der Zeit verdrängt.“

Anders als die Perspektive. Jede Prognose, sagt Ukena, endet mit einer: „Wer wissen will, wie viel Zeit ihm noch bleibt, will auch erfahren, wie dieses Leben aussieht und was es trotz allem lebenswert macht.“ Ukena weiß, dass Menschen mit ALS irgendwann nur noch im Bett liegen und nichts mehr ohne Hilfe können – nicht mal atmen. Er weiß aber auch, dass manche von ihnen nicht allein sind, sondern zu Hause bei der Familie. Und dass diese Patienten froh sind, noch am Leben zu sein. Sie haben ihm das geschrieben.

Hier lesen Sie alle Teile der Serie in unserem Dossier.