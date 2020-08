Anja Stahmann bei der Begehung des Zollhauses, der neuen Entlastungsstelle für die Erstaufnahme. (Frank Thomas Koch)

Im Sozialressort bedeutet ein Jahr rot-grün-rote Koalition vor allem Kontinuität, denn wie seit 2011 ist Anja Stahmann (Grüne) auch im aktuellen Senat für Soziales, Jugend und Sport zuständig.

Nach Ulrich Mäurer (SPD), der schon seit 2008 ununterbrochen als Bremer Innensenator wirkt, ist sie damit aktuell die dienstälteste Ressortchefin, übrigens auch im Vergleich zu ihren Amtskollegen und -kolleginnen in an der Spitze der Sozialministerien in den anderen 16 Bundesländern.

Corona-Baustellen im Sozialressort

Dass es trotz der neuen Koalition keinen Wechsel in der Führung gab, kam dem Ressort in Zeiten von Corona wohl zu Gute. Denn natürlich hat das aktuelle Krisenmanagement das Haus gefordert, auch wenn Bürgermeister und Gesundheitssenatorin naturgemäß stärker in der Öffentlichkeit standen. Zwei Baustellen lagen gleichwohl im Sozialressort: Die Bedingungen für die Unterbringung der Flüchtlinge an die Erfordernisse einer Pandemie anzupassen.

Und alles, was die ambulante und stationäre Pflege betraf. Insbesondere die Bremische Wohn- und Betreuungsaufsicht war gefordert. Sie bildete eine Task-Force, die es tatsächlich schaffte, in kurzer Zeit in jeder der rund 100 stationären Pflegeeinrichtungen der Stadt eine Hygieneprüfung durchzuführen. Auf dieser Basis konnten die Einrichtungen fortlaufend weiter beraten werden.

