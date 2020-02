Anke Haskamp kennt durch ihre bald 42 Berufsjahre im Öffentlichen Dienst viele Abteilungen der Bildungsbehörde. (Frank Thomas Koch)

Anke Haskamp: Ich habe am 1. August 1978 hier angefangen, als Sachbearbeiterin im Referat für Personalangelegenheiten der Uni Bremen. Mich hat Verwaltung schon als junges Mädchen fasziniert. Ein Job wie Krankenschwester oder Arzthelferin wäre nichts für mich gewesen. Und mir hat das Thema Bildung immer gut gefallen, ich hatte viele verschiedene spannende Aufgaben. Deshalb wollte ich auch nie weg.

Mein Mann arbeitet bei Mercedes. Die Mitarbeiter sind natürlich ganz anders in das Unternehmen eingebunden, arbeiten mit Ergebnisbeteiligungen oder fahren Firmenwagen. Das haben wir im Öffentlichen Dienst ja gar nicht. Und wir haben hier auch so viele Frauen und Männer mit Kindern, die ja auch keinen Kita-Platz bekommen oder Probleme haben bei der Schulanwahl. Das finde ich manchmal ungerecht. Andere Firmen haben eigene Kitas. Aber hier geht es nicht, weil es dann sofort heißen würde, die Mutter da draußen bekommt keinen Platz, aber guck mal, die hier in der Behörde …

Oh, davon gibt es genug! Als 1996 die Rechtschreibreform aktuell war, hatte Radio Bremen die Idee, auch mal in der Bildungsbehörde zu gucken, wie es denn so mit der Umsetzung aussieht. Die haben unter anderem das Vorzimmer der Senatorin und viele andere Leute hier Mustertexte nach der neuen Rechtschreibung schreiben lassen. Und alle sind wir auf den Bauch gefallen. Was aber richtig klasse war: Unser damaliger Pförtner war der einzige im gesamten Haus, der den Text fehlerfrei geschrieben hatte.

Was Dienststellenleiter und Interessensvertreter immer sehr unterschiedlich gesehen haben, ist die Frage der Ausbildung des Nachwuchses. Den Fachkräftemangel auch in der Verwaltung konnten wir zum Teil voraussagen. Ein weiteres Beispiel: Wir hatten mal eine Senatorin, die den Studiengang Sport zugemacht hat und jetzt fehlen uns die Sportlehrer. Klar, mit so etwas wie der Flüchtlingswelle konnte keiner rechnen. Die Prioritäten sind nicht immer richtig gesetzt worden. Das mahnen wir als Interessensvertretung auch an. Das Verhältnis zur jetzigen Hausleitung ist aber sehr konstruktiv und gut.

Zur Person

Anke Haskamp (58)

ist die Vorsitzende des Personalrats der Bildungsbehörde. Die gebürtige Bremerin ist Verwaltungsbeamtin und arbeitet seit fast 42 Jahren im Öffentlichen Dienst.