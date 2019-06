„Coming soon“: Folien kleben nun an den Schaufenstern. (Lisa Boekhoff)

Zwischenzeitlich gab es in der Stadt Zweifel: Scheitert die Ansiedlung der Damenmodekette Appelrath-Cüpper? Nun gibt es jedoch einen anvisierten Termin. Das Unternehmen mit Sitz in Köln will im September als Ankermieter in das Bremer Carrée einziehen. Das teilte Sprecherin Jasmin Mast auf Anfrage des WESER-KURIER mit: „Wir freuen uns auf Bremen.“ Aus baulichen Gründen dauere es noch bis dahin mit der Eröffnung.

Der Filialist für hochwertige Damenmode hielt nach außen vehement an den Plänen für Bremen fest. Allerdings war der Einzug zunächst fürs Frühjahr geplant. Im Februar hieß es dann, man werde noch im selben Monat die Fläche beziehen, was dann nicht passierte. Jedoch gab es im Unternehmen in dieser Zeit auch einen Wechsel an der Spitze und laut Medienberichten Probleme mit den Garantiezusagen an Lieferanten.

Seit Mittwoch ist die Zusage, in die Hansestadt zu kommen, nach außen sichtbar. An den Schaufensterscheiben des Geschäfts kleben jetzt Folien mit dem Versprechen, dass das Geschäft hier bald anzufinden sei: „Coming soon“. Der Teil des Gebäudes zum Ansgarikirchhof, vom Projektentwickler auf den Namen Ansgari-Haus getauft, ist bereits saniert worden. In Bremen eröffnet Appelrath-Cüpper den 16. Standort in Deutschland.