Er sollte sich als Pflegehelfer um sie kümmern. Ein 39-jähriger Bremer soll aber zwei seiner Patientinnen in Gefahr gebracht haben. (Christoph Schmidt)

Er soll zwei älteren Pflegeheimbewohnerinnen Medikamente gespritzt haben, obwohl es dafür keinen Grund gab und eine Frau damit sogar in Lebensgefahr gebracht haben: Ein 39 Jahre alter Pflegehelfer aus Bremen ist vom Landgericht Bremen wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden. Dies bestätigte der stellvertretende Sprecher des Landgerichts, Jan Stegemann, auf Nachfrage. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Der 39-Jährige war im April festgenommen worden, nachdem eine 75-Jährige ins Krankenhaus gekommen war. Die Ärzte schöpften Verdacht, weil der Frau ohne medizinische Notwendigkeit Medikamente gespritzt worden waren. In der Anklageschrift heißt es laut Landgericht, dass der Mann der Frau zwischen dem 26. und 29. März 2019 Insulin gespritzt haben soll. Danach rief er selbst die Rettungskräfte.

Aus diesem Grund werde ihm nicht versuchter Mord vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. „Wenn der Notarzt nicht alarmiert worden wäre, wäre die Frau mit großer Wahrscheinlichkeit verstorben“, sagte Stegemann. Das Schwurgericht werte das Verhalten des Mannes als Rücktrittsgedanken. Erst nach 48 Stunden intensivmedizinischer Behandlung sei die 75-Jährige nicht mehr in einem lebensbedrohlichen Zustand gewesen, so Stegemann. Im zweiten Fall, der sich am 30. März ereignet haben soll, sei die Person unverletzt geblieben.

Der 39-Jährige, der mit seinem Vorgehen stark an den verurteilten Massenmörder Niels Högel erinnert, hatte in einem Pflegeheim in Bremen-Mitte gearbeitet. Bevor er dort angestellt wurde, soll er über eine Zeitarbeitsfirma in 35 weiteren Pflegeeinrichtungen gearbeitet haben. Deshalb war eine Sonderermittlungsgruppe der Polizei gebildet worden, um mögliche weitere Taten aufzudecken. Im Zuge der Ermittlungen sei der zweite Fall ans Licht gekommen, sagte Stegemann.

Der Prozess im Landgericht beginnt am 29. Oktober um 9 Uhr in Saal 231. Bis zur Urteilsverkündung sind neun weitere Termine angesetzt.