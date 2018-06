(Frank Thomas Koch)

Das Opfer liegt am Boden, der Täter tritt ihm mit voller Wucht gegen den Kopf. Keine Seltenheit in Bremen, gefühlt vergeht derzeit keine Woche, in der die Polizei nicht von mindestens einem solchen Vorfall berichtet. Seit Dienstag müssen sich zwei Männer für so eine Tat vor dem Landgericht verantworten. Einer von ihnen steht dabei exemplarisch für eine juristische Diskussion, die in Bremen seit gut einem Jahr geführt wird. Denn der 20-Jährige ist nicht wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, sondern wegen versuchten Totschlags. Mit den Tritten hätte er den Tod seines Opfers zumindest billigend in Kauf genommen, heißt es in der Anklageschrift.

Die Tat ereignete sich am 18. November 2017, kurz nach drei Uhr nachts. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft suchten die beiden Angeklagten – Brüder aus dem Landkreis Verden, 20 und 24 Jahre alt – in der Diskothek Avenue bewusst Streit mit einer Gruppe, die sich im VIP-Bereich aufhielt. Sie sollen zu der Gruppe gegangen sein und eines der späteren Opfer provoziert haben, indem sie dessen weibliche Begleitung als Hure beschimpften.

Der ältere der Brüder soll anschließend einen Mann aus der Gruppe zu einem Kampf "eins gegen eins" aufgefordert haben. Als dieser abwinkte, habe ihm der 20-Jährige ein Getränk über den Kopf geschüttet. Daraufhin kippte der Mann seinerseits sein Glas über einen der Brüder aus, dann eskalierte die Auseinandersetzung vollends. Der 20-Jährige soll seinem Gegenüber ein Glas an den Kopf geschlagen haben, sein älterer Bruder habe mit einem Faustschlag ins Gesicht nachgesetzt. In der anschließenden Prügelei gingen die Kontrahenten laut Staatsanwaltschaft zu Boden, rappelten sich wieder auf, schlugen weiter aufeinander ein und gingen wieder zu Boden.

Irgendwann stand der 20-Jährige wieder, während sein Gegner noch am Boden lag. Dies habe der Angeklagte ausgenutzt, um seinem Opfer mindestens viermal ins Gesicht zu treten. Weitere Tritte ins Gesicht des am Boden liegenden Mannes hätten nur dadurch verhindert werden können, dass einer der Umstehenden den 20-Jährigen zurückriss. Wofür er dann selbst Schläge gegen den Kopf vom Angeklagten habe einstecken müssen.

Zwei Brüder vor Gericht

Bei der Auseinandersetzung trugen mehrere Männer aus der Gruppe Kopfverletzungen davon, mit Abstand am schwersten traf es jedoch den am Boden liegende Mann. Sein Jochbein wurde gebrochen, er erlitt eine Gehirnerschütterung, Schwellungen am Auge, eine Platzwunde am Ohr sowie zahlreiche Hämatome am gesamten Kopf. Der Mann tritt in diesem Verfahren als Nebenkläger auf. Nach Angaben seines Anwalts leidet er bis heute unter den Folgen der Fußtritte, so zum Beispiel unter Schwindelanfällen. Medizinisch sei derzeit noch nicht absehbar, wie sich die Gesundheit seines Mandanten entwickeln werde, erklärte der Anwalt.

Für die Staatsanwaltschaft geht es hierbei um versuchten Totschlag. Der 20-Jährige habe versucht, einen Menschen zu töten, ohne Mörder zu sein. Seinem mitangeklagten älteren Bruder, der lediglich provoziert und geschlagen, nicht aber getreten haben soll, wirft die Anklagebehörde gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vor.

Die zunehmende Gewalt bei Auseinandersetzungen wie dieser beschäftigt Bremens Justiz schon seit geraumer Zeit. Bereits im Mai 2017 kündigte Janhenning Kuhn, Leitender Oberstaatsanwalt in Bremen, an, in Fällen von gefährlicher Körperverletzung intensiver als bisher zu ermitteln. Im Fokus dabei sollten der Einsatz von Messern, aber auch gezielte Fußtritte gegen den Kopf des Opfers stehen. „Wir sind hier fast immer ganz eng an einem versuchten Tötungsdelikt", erklärte Kuhn vor einem Jahr im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Ein Fürsprecher dieses Kurses ist auch der Chef der Bremer Kripo, Daniel Heinke, selbst Jurist und früher Staatsanwalt. Heinke hat zu der Abgrenzung besonders gefährlicher Gewalthandlungen zu versuchten Tötungsdelikten promoviert.

Am Dienstag wurde im Landgericht lediglich die Anklage verlesen. Der Prozess wird am kommenden Montag, 25 Juni, um 10 Uhr fortgesetzt.