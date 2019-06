BSAG-Vorstand Hajo Müller am Straßenbahnmodell:Im Dezember werden die neuen Straßenbahnzüge geliefert und ab Ostern 2020 in Bremen unterwegs sein. (Christina Kuhaupt)

Eigentlich sollten die ersten zwei Exemplare im Mai geliefert werden. Daraus ist nichts geworden. Die neuen Straßenbahnzüge vom Typ Avenio werden jetzt erst im Dezember in Bremen erwartet und befördern möglicherweise an Ostern 2020 die ersten Passagiere. Lieferant Siemens sei mitnichten in Verzug, sagt Hajo Müller, Vorstand der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), „sondern wir haben uns darauf verständigt“. Auf die Auslieferung der 75 weiteren in Wien hergestellten Siemens-Bahnen habe das keinen Einfluss, sie sollen bis 2023 in Tranchen von 23 bis 26 Zügen jährlich die Vorgängermodelle der ersten Niederflurbahn-Generation ersetzen. Grund für die spätere Lieferung sind nach Angaben Müllers veränderte Anforderungen der Stadt an die Gestaltung von Haltestellen, die „ konstruktive Änderungen“ an den Straßenbahnzügen“ erforderten.

Zusammen mit der geplanten kompletten Umgestaltung des Straßenbahndepots samt Büro und Werkstattgebäuden in Gröpelingen sollen auch die Haltestellen an der Gröpelinger Heerstraße umgebaut werden. „Wir waren dabei immer von 150 Millimetern Bordsteinhöhe ausgegangen, die Stadt ging auf 250 Millimeter für den niveaugleichen Einstieg bei Bussen und Bahnen“, sagt Müller. „Diese Einstiegssituation ist nicht in der Ausschreibung drin, diesen Anforderungen mussten wir gesondert nachkommen.“

Hochbord-Haltestellen soll es auch an der Domsheide geben, wenn der zentrale Haltepunkt umgestaltet ist. An Haltestellen wie der Obernstraße beispielsweise bleibt es laut BSAG zunächst beim Lift als Einstiegshilfe. Beide Varianten werden bis auf Weiteres nebeneinander existieren. Wer mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs ist, muss sich je nach Beschaffenheit der Haltestelle die passende Tür suchen.

Statt der bisher fünf Türen sollten die Avenio-Züge sechs Eingänge haben – nun werden es sieben sein. Tür Nummer sieben sei erforderlich, um Rollstuhlfahrern künftig überall dort den Zugang zur Bahn zu ermöglichen, wo mit sogenannten Anrampungen ausgestattete Haltestellen den barrierefreien Einstieg gewährleisten sollen. Diese 250 Millimeter hohen Hochborde machen dort aber gleichzeitig das Ausfahren des für 150 Millimeter konstruierten Hubliftes für Rollstuhlfahrer unmöglich.

Behindertenverbände sind mit dem Lift zufrieden

Der Lift lässt sich laut BSAG „passgenau“ heranfahren an die Bordsteinkante, gemäß Norm seien lediglich 50 Millimeter Abstand und Höhenunterschied zulässig. Wohl gemerkt, gemessen bei leerem Fahrzeug, neuer Bereifung und neuen Schienen. „Die Behindertenverbände“, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling, „sind mit dem Lift sehr zufrieden.“

262 Millionen Euro kosten die 77 Straßenbahnen – „komplett, inklusive Infrastruktur und Werkstätten“, wie Vorstand Müller sagt. Die zusätzlich bestellte Tür verursache keine Mehrkosten. „Es gibt keine signifikanten Abweichungen im Lastenheft“ zum Auftrag, versichert Müller. „Mehr Türen verkürzen ja auch die Fahrgastwechselzeiten.“ Soll heißen: Das Aus- und Einsteigen geht schneller und ermöglicht unter Umständen einen engeren Fahrtakt.

Außerdem könnten weitere Tests auf der Siemens-Teststrecke in der Eifel unternommen werden, weil die Straßenbahnen erst später geliefert werden. „Hier, im laufenden Betrieb, ist das ja sowieso schwierig“, meint Müller. „Das beschleunigt die umfangreiche Abnahme. Das ist ja nicht wie bei einem Neuwagen, wo man beim Kaffee eine Kurzeinweisung bekommt. Pro Fahrzeug wird es dann auch noch ein paar Tage dauern, unser Funk- und Vertriebssystem zu installieren.“ Also die Fahrkartenautomaten und Lesegeräte für den bargeldlosen Kauf von Tickets.

Bisherige Tests hätten unter anderem bewirkt, dass der Fahrerarbeitsplatz optimiert worden sei, indem Hebel und Schalter anders angeordnet wurden. Weitere Untersuchungen galten dem Thema „Lichtraumprofil und Begegnungsverkehr“. Im Unterschied zu den Veteranen im BSAG-Fuhrpark, den ab 1993 beschafften Gelenktriebwagen mit acht Achsen in Niederflurausführung (GT8N), die nun ausgetauscht werden sollen, ist die Zwischengeneration GT8N-1 deutlich breiter. Statt 2,30 Meter misst sie – wie auch die neuen Avenio-Züge – 2,65 Meter.

115 Kilometer Schienennetz müssen aufgeweitet werden

Damit die breiten Bahnen aneinander vorbei passen, müssen noch sieben der rund 115 Kilometer Schienennetz „aufgeweitet“ werden. Die Trassenverbreiterung betreffe vor allem die Waller Heerstraße und die Sebaldsbrücker Heerstraße, kündigt Müller an. Die Arbeiten seien für die Sommerferien geplant. Wenn die neuen Straßenbahnen kommen, werden die alten Zug um Zug ausgemustert. „Wir haben einfach keinen Platz“, sagt Müller. Jeder 45-Meter-Tieflader, der eine Avenio bringt, soll eine alte Tram innerhalb Bremens zum Abwracken transportieren. „Einen oder zwei Züge bekommt das Straßenbahnmuseum Bremen.“

Vollständige Barrierefreiheit, wie sie das Personenbeförderungsgesetz ab 2022 fordert, beschäftigt auch den Zweckverband Verkehrs­verbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), der dabei ist, mit seinen Mitgliedern entsprechende Aspekte für den fortzuschreibenden Nahverkehrsplan zu erarbeiten. Infrastruktur, wie der Haltestellenausbau, ist dabei vorrangig Aufgabe der Städte und Gemeinden. Während sich die BSAG schon entschieden hat, beraten die Experten des ZVBN noch, wie Haltestellen künftig aussehen sollten.