Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Frank Thomas Koch)

Die zentrale Anlaufstelle für Bremer Coronavirus-Verdachtsfälle lässt auf sich warten. Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde angekündigt, einen Ort für Menschen mit Fragen zu einer möglichen Coronavirus-Infektion zu schaffen. „In den nächsten ein bis zwei Tagen“ wolle man eine Anlaufstelle einrichten, hieß es auf der Pressekonferenz am Montag. Bislang ist das nicht passiert. Während in anderen deutschen Städten längst Testzentren eröffnet haben, wird die Bremer Anlaufstelle zur Hängepartie. Inzwischen gilt es sogar als wahrscheinlich, dass die Einrichtung erst in der nächsten Woche entsteht. Wie kommt das?

„Das ist ein komplexer Prozess, der sich etwas verzögert“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde, „wir wollen nichts überhasten und lieber etwas Nachhaltiges schaffen.“ Nicht nur die Suche nach einem geeigneten Ort ziehe sich hin. Es sei auch schwierig, passendes Personal zu finden, Ärzte also, denen die Virologie nicht völlig fremd ist. Man brauche daher etwas mehr Zeit als angenommen. Aktuell, heißt es, habe man die Lage ohnehin soweit im Griff, dass es keinen großen Unterschied mache, ob die Anlaufstelle nun einen Tag früher oder später eröffne. Bisher gibt es in Bremen drei bestätigte Infektionen durch das Coronavirus, ein Verdachtsfall wird noch geprüft.

Mehr zum Thema Bislang drei bestätigte Fälle in Bremen Liveblog: Erster Mensch in Großbritannien an Covid-19 gestorben Weltweit und in Deutschland gibt es immer mehr Coronavirus-Fälle - auch in Bremen und ... mehr »

Eine zentrale Anlaufstelle soll vor allem den niedergelassenen Ärzten helfen. Viele Praxen sind überlastet, weil sich reihenweise Patienten bei ihnen aufs Coronavirus testen lassen. Um den Abstrich vorzunehmen, muss das Personal mit einer Schutzausrüstung ausgestattet sein. Dazu zählen unter anderem Atemmasken, Schutzbrillen und Schutzkittel. So schreibt es das Robert-Koch-Institut vor. Doch in vielen Bremer Praxen wird die Schutzkleidung knapp.

Am Montag forderte die Kassenärztliche Vereinigung Bremen (KVHB) deshalb die Hilfe der Politik. „Die Lage ist dramatisch“, sagte KVHB-Sprecher Christoph Fox, „wenn sich nichts an der Situation ändert, können bald keine Coronaverdachtsfälle mehr in Bremer Praxen behandelt werden.“

Direkt im Fahrzeug den Abstrich entnehmen lassen

Um die Arztpraxen zu entlasten, sind in einigen Städten Testzentren entstanden. In Berlin hat die Charité eine Anlaufstelle eingerichtet, der landeseigene Klinikkonzern Vivantes eröffnet zwei weitere. In Stuttgart gibt es eine Einrichtung, in Ludwigsburg, auch in kleineren Orten, wo Drive-in-Testzentren entstehen. Patienten sollen dort auf telefonischen Rat ihres Hausarztes mit dem Auto vorfahren und direkt im Fahrzeug den Abstrich entnehmen lassen können. Das Risiko, die Infektion weiterzutragen, ist so deutlich geringer als bei einem Test in einer Hausarztpraxis, wie ihn nach wie vor viele Bremer machen lassen.

„Wir haben uns das im Grunde als Auffanglösung überlegt“, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Montag auf der Pressekonferenz, „weil wir ja auch nicht möchten, dass die Ambulanzen überfordert werden.“ Vier Tage später warten die Bremer Ärzte noch auf die versprochene Hilfe.