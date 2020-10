Monika Börding leitet die Geschicke bei Pro Familia in Bremen. (Börding)

In Bremen haben viele Frauen aus Niedersachsen einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Das teilte das Innenressort nun mit. Im ersten Halbjahr gab es im Land Bremen demnach 1170 Eingriffe. In dieser Zeit ließen knapp 700 Bremerinnen im eigenen oder anderen Bundesland einen Abbruch vornehmen. „Bremens medizinische Infrastruktur wird auch von Frauen aus anderen Ländern genutzt, vorwiegend jedoch von Frauen aus Niedersachsen“, heißt es dazu.

Monika Börding, Geschäftsführerin des Landesverbands Bremen von Pro Familia, sieht dafür einen ernsten Hintergrund: „Das ist ein altbekanntes Problem. Die medizinische Versorgung in Niedersachsen ist bei den Schwangerschaftsabbrüchen sehr schlecht.“ Die Hälfte der Frauen, die bei Pro Familia Hilfe finde, komme aus Niedersachsen. Das liege aber auch an der Betreuung: „Sie fühlen sich bei uns gut aufgehoben.“ Schwierig sei jedoch, dass es in Niedersachsen nicht genug Anlaufstellen gebe.

Das Gesundheitsministerium widerspricht dagegen: „Aus hiesiger Sicht besteht derzeit in Niedersachsen ein ausreichendes Angebot an ambulanten und stationären Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen.“ Im Moment gebe es 112 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die befähigt und grundsätzlich bereit seien, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. „Die Versorgungssituation wird fortlaufend beobachtet, um bei Bedarf gegenzusteuern“, heißt es auf Anfrage. Aufgrund der Lage des Bundeslandes gebe es aber ein Pendelverhalten in schnell erreichbare Orte, Städte oder Großstädte anderer Länder. Gegebenenfalls sei damit ein Wunsch nach Anonymität verbunden.

Angebot stigmatisiert

Monika Börding beobachtet derweil auch, dass weniger Bremer Ärzte den Eingriff anbieten. Der Großteil der Schwangerschaftsabbrüche wird im medizinischen Zentrum von Pro Familia durchgeführt. In Bremen gebe es daneben aktuell etwa vier Arztpraxen mit diesem Angebot. In Bremerhaven? Keine mehr. Die Entwicklung hänge mit einem Generationenwechsel zusammen. Ärzte aus der 68er-Zeit hätten bisher aus politischer Überzeugung Schwangerschaftsabbrüche angeboten, gingen nun aber in den Ruhestand. Der Nachwuchs fehle. Das Angebot sei stigmatisiert.

Die Politik versucht, gegenzusteuern. Die Bremische Bürgerschaft hat vor Kurzem den Beschluss gefasst, dass das Angebot für die Eingriffe verbessert werden soll. Rot-Grün-Rot brachte diesen Antrag gemeinsam ein. „Die ärztliche Versorgungslage ist in diesem Zusammenhang zunehmend unzureichend und zudem regional sehr unterschiedlich“, heißt es in dem Papier. Auch in Bremen sei die Versorgungslage „prekär“, in Bremerhaven ein Schwangerschaftsabbruch derzeit gar nicht möglich. Vor allem geht es laut Gesundheitsressort nun um die Frage, ob ein Fortbildungsprogramm für Ärzte in Bremen angeboten werden kann.

Die Gründe für einen Abbruch seien oft schwerwiegend. „Das ist keine Entscheidung, die eine Frau leichtfertig trifft“, sagt Monika Börding. In manchen Fällen fehle der unterstützende Partner, in anderen sei die finanzielle Situation schwierig.

Das unterstreichen die Zahlen: Wer über ein geringes eigenes Einkommen (bis 1258 Euro netto) verfüge, für den werden die Kosten des Eingriffs übernommen. „In 95 Prozent der Fälle passiert das“, sagt die Geschäftsführerin. Die Zahl der Beratungsgespräche bei Pro Familia sei in den vergangenen Monaten gleichgeblieben. Ein Gespräch ist vor dem Eingriff gesetzlich vorgeschrieben. Die Mitarbeiter von Pro Familia kümmerten sich wegen der Pandemie überwiegend telefonisch um die Frauen. Gespräche vor Ort habe es bei wirklich triftigen Konflikten gegeben oder wenn ein Dolmetscher erforderlich gewesen sei.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Eingriffe in Bremen im ersten Halbjahr 2020 um etwas weniger als 100 Fälle. Grundsätzlich gibt es seit Jahrzehnten deutlich weniger Schwangerschaftsabbrüche.