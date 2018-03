Durch die Schieflage kann die Weserfähre nicht an der Brücke anlegen. (Ralph Timmermann)

Die tonnenschwere Brücke des Anlegers der Weserfähre in Bremerhaven ist am Freitag aus ungeklärter Ursache abgesackt und in Schieflage geraten. Die Brücke sei stark verbogen, sagte Robert Haase von der Weserfähre GmbH.

Passiert ist das Unglück am Nachmittag gegen 16 Uhr. Haase vermutet einen technischen Defekt als Hintergrund. "Wir sind derzeit mit einem 200-Tonnen-Autokran dabei, den Anleger wieder geradezurücken", sagte er. Am Samstagmorgen müssten dann die Schäden begutachtet werden. "Wir hoffen, dass wir am Montag wieder fahren können." Sicher sei das aber nicht.

Durch den abgesackten Anleger saßen zahlreiche Autofahrer auf der Weserfähre fest. Etwa drei Stunden mussten sie ausharren; der Betreiber gab Kaffee und andere Getränke aus der Kantine aus. Gegen 19 Uhr am Abend konnten die Menschen mit ihren Fahrzeugen dann abgesetzt werden, so Haase. Die Fußgänger habe man zum Glück sofort vom Schiff herunterholen können.

Die Schiffe können derzeit nicht am Anleger festmachen; der Verkehr der Fähre zwischen Bremerhaven und Blexen ist also eingestellt. Die Weserfähre GmbH hat einen Ersatzverkehr mit zwei Bussen eingerichtet, die das Wochenende über fahren werden. Die Busse fahren immer zur vollen Stunde von Blexen beziehungsweise Bremerhaven aus ab. (ech)