Anmeldefrist für Notbetreuung endet Montagmittag

Lisa-Maria Röhling

Wer sein Kind künftig in die Notbetreuung geben will, muss sich bis Montag, 20. April, 12 Uhr, an Kita-Träger oder Schulen wenden. Dann läuft die Frist für die Anmeldung ab.