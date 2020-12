Auch für die Gottesdienste im St. Petri Dom ist eine Anmeldung erforderlich. (Frank Thomas Koch)

Weihnachten ohne einen Besuch in der Kirche ist für viele nicht denkbar. Doch in diesem Jahr gelten unter Corona-Bedingungen wegen der reduzierten Platzzahl in den Gotteshäusern Anmeldefristen, die schon frühzeitig beginnen. Die katholische Kirche St. Johann gab am Sonnabend um 11 Uhr den Startschuss und war damit das erste Gotteshaus, das Zählkarten für die Gottesdienste an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag ausgab. So war ab 11 Uhr Schlange stehen vor dem Infozentrum Atriumkirche angesagt. Denn für die rund dreiviertelstündigen Gottesdienste sind unter Corona-Bedingungen jeweils nur 100 Teilnehmer erlaubt.

In der Kulturkirche St. Stephani sind es sogar nur 80 Menschen, die an Heiligabend ab 23 Uhr am Kulturgottesdienstes Holy Jazz Night dabei sein dürfen. Zu erleben ist Johanna Borchert mit ihrem Partner, dem dänischen Posaunisten Jakob Munck Mortensen. Ab Montag, 7. Dezember, können sich Interessierte unter info@kulturkirche-bremen.de oder unter Telefon 303 22 94 anmelden. Diemut Meyer, leitende Pastorin der Kulturkirche, bittet diejenigen darum, die ein Ticket ergattert haben, falls sie ihre Pläne ändern sollten, Bescheid zu geben, damit die Plätze anderweitig vergeben werden können.

Zählkarten und Auslosung

In der nächsten Woche ist auch bei den Gotteshäusern der Bremischen Evangelischen Kirche eine Anmeldung unter der Adresse www.ticket-kirche-bremen.de möglich und nötig. Zählkarten werden aber auch im Evangelischen Informationszentrum Kapitel 8 am Domshof ausgegeben.

Der katholische Gemeindeverband weist ferner darauf hin, dass in der Kirchengemeinde Sankt Katharina von Siena mit den Kirchen Sankt Ursula und Sankt Georg ab Montag, 14. Dezember, ausschließlich eine telefonische Anmeldung unter Telefon 21 45 92 und 23 60 28 für die Christmetten möglich ist. Telefonisch können sich Interessierte ab sofort auch in den Kirchengemeinden Sankt Marien (Telefon 62 00 90 20) und Sankt Franziskus (Telefon 80 95 62 10) melden. In den restlichen katholischen Kirchen wird die Teilnahme ausgelost.