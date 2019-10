Gut oder schlecht? Seit Dienstag gibt es weltweit – wie hier in London – Aktionen der Umweltbewegung "Extinction Rebellion". Bei "Deutschland spricht" haben Leser des WESER-KURIER die Möglichkeit, sich mit anders Denkenden über Themen wie den Klimaschutz auszutauschen. (Jonathan Brady/PA Wire/dpa)

Seit 2015 eine große Zahl an Flüchtlingen nach Deutschland gekommen ist, hat sich die politische Diskussion verschärft – und auch polarisiert. Da sind die einen, die sagen, Deutschland sei unsicherer geworden durch die Einwanderung. Einige finden, Geflüchtete täten nicht genug für ihre Integration oder sollten so schnell wie möglich zurück in ihre Herkunftsländer. Da sind die anderen, die sagen, Deutschland sei nicht unsicherer als vorher. Sie finden, man müsse die Menschen aufnehmen und ihnen beim Einleben eine helfende Hand reichen.

Ähnlich kontrovers diskutiert wird derzeit auch das Thema Umweltschutz: Für die einen ist Greta Thunberg ein Vorbild, für andere ist sie nervig. Die einen halten es für legitim, wenn Extinction Rebellion Straßen blockiert, andere regen sich auf, weil sie einfach nur zur Arbeit wollen. Die einen finden, man sollte auf Urlaubsreisen mit dem Flugzeug verzichten. Andere sagen, das sei eine übertriebene, individuelle Geißelung. Wiederum andere finden, die Politik sollte Flugreisen stärker besteuern. Gegner argumentieren, dies belaste vor allem weniger gut Betuchte.

Wo stehen Sie, liebe Leserinnen und Leser? Hier oder dort? Oder dazwischen? Wann haben Sie zuletzt mit jemandem intensiv und lange über solche Themen gesprochen? Vielleicht sogar gestritten? Wann haben Sie sich zuletzt auf andere, gegenläufige Meinungen eingelassen und versucht, diese zu verstehen?

Eine Möglichkeit dazu gibt es bei der Aktion „Deutschland spricht“, an der der WESER-­KURIER und andere Medien wie „Zeit Online“ oder die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ teilnehmen. Die Idee: Sich unbekannte Menschen mit unterschiedlicher Meinung sollen ins Gespräch kommen. Es muss in dem Gespräch nicht um Migration oder Umweltschutz gehen. Das sind nur Beispiele. Sie können auch über Bildung, Umwelt, Kultur, Wirtschaft oder Gott und die Welt sprechen.

Wer noch dabei sein will, muss schnell sein. Das Anmeldeportal schließt an diesem Mittwoch, 9. Oktober, um 12 Uhr. Die Anmeldung ist möglich unter www.weser-kurier.de/deutschlandspricht und dauert wenige Minuten. Dazu müssen sechs Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Danach werden persönliche Daten abgefragt, unter anderem eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer. Im Anschluss gibt es eine E-Mail mit einer Bestätigung. Es ist wichtig, dass Teilnehmer auf den Bestätigungslink in dieser E-Mail klicken, denn nur vollständige Anmeldungen können berücksichtigt werden.

Nach der Anmeldephase beginnt ein Algorithmus, den Teilnehmern zufällig jemanden anderen zuzuteilen, der bei möglichst vielen der sechs Fragen anders geantwortet hat. Nach der Zuteilung der Paare erhalten beide, voraussichtlich am 10. Oktober, eine E-Mail, in der die Gesprächspartner einander vorgestellt werden. Beide müssen zustimmen, die vorgeschlagene Person treffen zu wollen. Erst dann können sich die Teilnehmer miteinander verabreden. Außerdem werden alle Paare nach Verfügbarkeit der Plätze eingeladen, an einer Veranstaltung in Frankfurt am Main oder Dresden teilzunehmen.