In der Kontaktstelle der Anonymen Alkoholiker im Stephaniquartier ist Verschwiegenheit oberstes Gebot und die Basis für einen vertrauensvollen Austausch. (Christina Kuhaupt)

Die persönliche Nähe ist für die Anonymen Alkoholiker (AA) praktisch wie der Deckel auf der Flasche. Deshalb suchen die Mitglieder des Bremer Arbeitskreises der AA seit Beginn der Pandemie nach neuen Begegnungsmöglichkeiten und damit Alternativen zum Besuch der Kontaktstelle im Stephaniquartier.

Der freiwillige, offene Austausch der Betroffenen untereinander sei enorm wichtig, um nüchtern zu bleiben, betont die 64-jährige Öffentlichkeitssprecherin der Bremer AA-Selbsthilfegruppe, die ihren Namen nicht nennen möchte. „Die persönliche Nähe ist sehr wichtig“, erklärt die seit 22 Jahren trockene Alkoholikerin als Mitglied der Gemeinschaft, die sich dem Grundsatz der Anonymität verpflichtet.

Erst die persönlichen Gespräche geben Alkoholkranken nach ihrer Aussage die Kraft und Hoffnung, den Weg der völligen Abstinenz einzuschlagen und ihr Ziel auch zu erreichen: den Alltag wieder nüchtern zu bewältigen.

„Die Selbsthilfe ist durch Corona im Moment sehr eingeengt“, bedauert die Sprecherin. Da öffentliche Einrichtungen schließen mussten, sind dort keine Meetings mehr möglich. Die Kontaktstelle sei nur während des ersten Lockdowns drei Monate komplett geschlossen gewesen, sagt sie, seither wieder regelmäßig geöffnet. „Aber es kommen weniger ältere Freunde“, berichtet eine weitere Frau. „Sie trauen sich nicht her“, weiß die 58-jährige Mitarbeiterin der Kontaktstelle.

Damit sich die Freunde, so nennen sich die Mitglieder der AA-Selbsthilfegruppe, weiter gegenseitig stärken können, wurden nach Worten der 64-jährigen Sprecherin für Öffentlichkeitsarbeit, Telefon- und Online-Konferenzen als ganz neue Kommunikationskanäle aufgebaut. Sie spricht in dem Zusammenhang von wichtigen Werkzeugen, um dem Alkohol widerstehen zu können.

Wer ernsthaft den Wunsch verspüre, mit dem Trinken aufzuhören, und eine „zufriedene Trockenheit“ anstrebe, müsse bereit sein, etwas für sich zu tun gegen die Krankheit, sagt die Vertreterin der Bremer AA. Also bereit sein, sich mit dem Umgang mit digitalen Medien vertraut zu machen und sie für Meetings zu nutzen, um auch die bundesweiten Hilfsangebote kennenzulernen. Denn man braucht nach ihrer Aussage den Kontakt und die Verbundenheit zu den Freunden, die ebenfalls durch Alkohol in eine Abwärtsspirale geraten sind.

Insbesondere für „frisch Trockene“ rät sie in dieser Zeit dringend zur Teilnahme an Zoom-Meetings und Telefonkonferenzen. Denn: „Das Suchtgedächtnis bleibt erhalten“, warnt die 64-jährige Bremerin aus eigener Erfahrung. „Man muss lernen, vom Gehirn zum Herzen zu arbeiten, sodass man nicht mehr mit Groll und Ärger lebt.“

In der Pandemie haben sich nach ihrer Auskunft die Anrufe von Hilfesuchenden in der AA-Kontaktstelle verdreifacht. Sie werden sofort zum Erstgespräch eingeladen und bekommen eine Meeting-Liste an die Hand.

„Wir haben etliche Freunde, die im vergangenen Jahr nur durch Telefon- und Zoomkonferenzen trocken geworden sind“, sagt die Sprecherin der Bremer AA. Sie können den Direktkontakt gleichwohl nicht ersetzen, betont sie und streicht die hohe Bedeutung öffentlicher Präsenz heraus. Deshalb baut der Arbeitskreis Alkohol, in dem die AA-Selbsthilfegruppe und weitere Gruppen aus dem Suchtbereich organisiert sind, auch einen Infostand beim nächsten Familienzirkus des Vereins Nacoa auf.

Weitere Informationen

Informationen über die Anonymen Alkoholiker in Bremen und die Öffnungszeiten der Kontaktstelle sind online unter https://www.aa-in-bremen.de zu finden. Für den Familienzirkus des Vereins Nacoa am 13. Juni ist eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 960 19 91 oder per E-Mail an info@circusjokes.de. Daraufhin gibt es detaillierte Informationen. Näheres über Nacoa steht im Internet unter https://nacoa.de.