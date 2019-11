Für die Zwischennutzung der Bremer Galopprennbahn gibt es viele Ideen. (Gerhard Sell)

Ein Winterzirkus, weiterhin Golf, Wettfahrten von Heißluftballonen: An Ideen für das Gelände der Galopprennbahn in Hemelingen mangelt es nicht – wohl aber derzeit an Ansprechpartnern, an die sich Interessenten wenden können. Offiziell ist die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) für das Gelände zuständig, aber bereits auf der vergangenen Sitzung des Regionalausschusses hatte deren Vertreter Dirk Kühling erklärt, es fehle ein Verfahren, wie mit Vorschlägen zur kurzfristigen Zwischennutzung umgegangen werden soll.

Die Bürgerinitiative Rennbahn (BI) hat nun für die nächste Sitzung des Regionalausschusses am Dienstag, 3. Dezember, einen Dringlichkeitsantrag formuliert. Darin fordert sie, dass sich die WFB in Absprache mit dem Regionalausschuss zeitnah um „Anfragen von Interessenten zur Nutzung über ein kleines Zeitfenster oder zur Zwischennutzung über einen längeren Zeitraum“ kümmern soll. „Bislang werden Interessenten an den Runden Tisch verwiesen“, sagt BI-Sprecher Andreas Sponbiel. „Aber der ist noch gar nicht konkret terminiert. Wir haben im Moment ein Zuständigkeitsproblem.“ Am Runden Tisch, der unter Führung des Bauressorts für Anfang kommenden Jahres geplant ist, soll die langfristige Nutzung des Geländes entwickelt werden.