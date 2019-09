Gabriela Onesseit gehört zu den Tagesmüttern, die bremenweit am längsten in diesem Beruf arbeiten. (Onesseit)

Noch immer nimmt Gabriela Onesseit Kinder bei sich zu Hause auf, wenn deren Eltern tagsüber keine Zeit für die Kleinen haben. Meistens ist es der Beruf, der es Vätern und Müttern erschwert, sie fordert, aber auch zufrieden macht. Gleichzeitig möchten die Eltern ihren Nachwuchs aber gut untergebracht wissen: bei einer fachlich kundigen und dabei menschlich warmen Person, die gern mit Kindern zusammen ist, sie in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnimmt und je nach Anspruch fördert, ohne zu überfordern. Vor allem, wenn es um die sogenannten U 3-Kinder, also jene im Alter unter drei Jahren, geht, gehört Gabriela Onesseit seit 30 Jahren zu den Ansprechpartnern für Eltern und deren Nachwuchs.

Onesseit ist eine der Bremerinnen und Bremer, die in der Stadt am längsten in diesem Beruf unterwegs sind. Als solche nimmt sie bei sich zu Hause bis zu fünf Kinder auf. Dass es dabei auch um das Lernen geht, von Gleichaltrigen oder Älteren, ergibt sich nach Erfahrungen der Betreuungsanbieterin in jeder Gruppe unter kleiner Anleitung und Beteiligung von allein. Sie selbst sieht sich weiterhin als die Erwachsene, die den Kindern nach Alter, Wünschen und Ideen Freiräume in Spiel- und Lernbereichen bietet.

Das ist der erfahrenen Tagesmutter auch nach der langen Berufszeit wichtig. „Die Kinder sind ja alle sehr verschieden, und ich will ihnen in ihrer Besonderheit begegnen“, sagt sie. Als Onesseit nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau unter anderem als Chefsekretärin in einem großen Unternehmen in Bremerhaven gearbeitet hatte, sattelte sie noch einmal um. Die Bremerin wurde früh Mutter und fand es gut, gemeinsam zu den eigenen Kindern noch andere Kleine aufzunehmen. Schon damals, so erzählt sie, habe sie die kleinen Menschen nicht in der Rolle der Erzieherin wahrgenommen und behandelt. „Es ist mir immer wichtig“, sagt sie, „dass die Kleinen zu ihrem Recht kommen, sich im eigenen Tempo und mit ihren verschiedenen Stärken entwickeln.“

Als Onesseit mit der Arbeit begann, wurden Kindertagesstätten noch als Kindergärten bezeichnet. Die jüngsten Kinder wurden oft von ihren Müttern zu Hause versorgt und betreut. Wo es möglich war, spielten sie tagsüber mit Nachbarskindern, oft mit jenen, die zum Teil deutlich älter waren. Die Bremerin blickt in diesem Jahr auf drei Jahrzehnte zurück, in denen sie tagsüber kleine Mädchen und Jungen betreut hat. Noch immer nimmt die Frau, die mit ihrem Mann im Technologiepark an der Uni lebt, Kleine auf, wenn diese im Alter zwischen drei und 14 Monate alt sind. Sie verlassen ihre Tagesmutter, wenn sie mit etwa drei Jahren in eine Kindertagesstätte, eine Kita, wechseln können.

Kindertagespflege mit der Unterbringung von Kindern in Einrichtungen gleichgestellt

Dieses Angebot ist seit einer Weile unabhängig vom elterlichen Verdienst, es bezieht sich auf acht Stunden täglich – beitragsfrei. Die Tagespflege wird weiterhin abhängig vom Verdienst der Mütter und Väter mit einem entsprechenden staatlichen Zuschuss getragen. Für dieses Angebot war zunächst die Sozialbehörde zuständig, bis diese sie an die Gesellschaft Pflegekinder in Bremen (PiB) übergab. Die Senatorin für Kinder und Bildung, sagt deren Sprecherin Annette Kemp, stelle die Kindertagespflege der Unterbringung von Kindern in Einrichtungen gleich. Der Elternbeitrag richtet sich, wie in all diesen Tageseinrichtungen für Kinder, an der Beitragsordnung der Stadt Bremen beziehungsweise der Beitragsordnung Bremerhavens aus. „Das Angebot in Kitas fällt unter das Landesrecht und gilt für beide Kommunen“, sagt Kemp.

Abgesehen vom Wechsel der Zuständigkeit hat sich für Tagesmutter Onesseit im Laufe der Jahre wenig geändert. Mit der Zusammenarbeit mit PiB ist sie sehr zufrieden, sagt sie. Es gibt beispielsweise Austauschtreffen mit anderen der Berufsgruppe. Aber: „Nicht einmal die Einkommen und die Sachleistungen sind im großen Zeitraum entsprechend der Kosten angehoben worden.“ Wer mit anderen, vor allem jüngeren Kolleginnen der Bremerin spricht, erfährt, dass diese sich Anpassungen sehr wünschen. Dann könnte die Betreuung noch besser funktionieren, heißt es. Und das würde eine echte Gleichstellung mit Kolleginnen und Kollegen in öffentlichen Einrichtungen bedeuten, sagen sie. Das sieht auch Onesseit nicht anders.

Mehr zum Thema Tagesvater aus Ritterhude Kinder auf Hausbesuch Danny Wilken betreibt seine eigene Kindertagespflege. Aus seiner Sicht ist Kinderbetreuung kein ... mehr »

„Ich habe alle Fortbildungen genutzt“, sagt Onesseit weiter. Nicht zuletzt, um immer auf dem neuen Stand der Entwicklung zu sein. So legte sie im Jahr 2000 eine Qualifizierung ab und nahm im vergangenen Jahr an einem Kurs teil, mit dem sie sich auf die Expertenprüfung vorbereitete. Diese beendete sie dann erfolgreich. Ihre Aufgabe mit kleinen Mädchen und Jungen zusammen zu sein, beruht aber auch auf Ansätzen, die um 1900 bereits als fortschrittlicher Umgang mit Kindern galten. Das will Onesseit weiterführen. Bei allem theoretischen Wissen macht ihr „das Zusammensein mit den Kindern, ihre verschiedenen Facetten und die große Bereicherung des eigenen Lebens die größte Freude“.