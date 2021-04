"Zero Covid" ist ein lockeres Bündnis vor allem links-alternativer Gruppierungen und nun auch in Bremen aktiv. (Michael Matthey / imago)

Alles, was für die Gesellschaft nicht absolut notwendig ist, soll sich in eine dreiwöchige Zwangspause verabschieden - allerdings bei voller Bezahlung der Beschäftigten. Das ist die Hauptforderung des Zero-Covid-Bündnisses, dass sich vor wenigen Tagen in Bremen formierte und am Sonnabend auf dem Marktplatz demonstrierte. Bei schönem Wetter kamen dann doch mehr Aktivisten, als Sprecherin Clara Koschies vorgesehen hatte: „Wir wollen eigentlich höchstens 50 Personen hier haben und die Kampagne vor allem online betreiben“, sagt die 30-Jährige, die hauptberuflich die Medienarbeit für die linksalternative Bürgerbewegung Campact macht.

Bunt gemischt ist auch die kleine Menge, die sich vor der Bürgerschaft eingefunden hat: Vertreter der Antikapitalistischen Linken innerhalb der Linkspartei, Feministinnen und queere Leute sowie eine Handvoll Aktivisten der Kurden-Partei HDP. Alle sind peinlich darauf bedacht, untereinander den Mindestabstand zu halten und Masken zu tragen.

Die Hauptrede kommt aus er Konserve beziehungsweise vom Smartphone. Verdi-Gewerkschaftssekretärin Birgül Tut, vor Kurzem in den Bundesvorstand der Linken gewählt, kritisiert vor allem die Lage der einkommensschwachen Gruppen: „Arbeitnehmer müssen sich in den Betrieben oft auf eigene Kosten schützen, Maßnahmen der Arbeitgeber sind zu oft freiwillig.“ In Kurzarbeit erhielten viele nur 67 Prozent ihres Gehalts und Auszubildende würden wegen der Pandemie oft nicht übernommen.

Für die Zero-Covid-Bewegung fordert Tut neben dem bezahlten dreiwöchigen Corona-Urlaub ein generelles Kurzarbeitsgeld von 100 Prozent. Zudem müssten Firmen, die staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen, keine Kündigungen mehr aussprechen dürfen. Bezahlt werden solle das über eine „solidarische europaweite Covid-Abgabe“, unter anderem auf Aktiengewinne und besonders hohe Einkommen.

Nach nicht einmal einer Stunde endete die Veranstaltung mit dem Appell an die Teilnehmenden, davon ausgiebig in den Sozialen Medien zu berichten.