Die SPD-Abgeordnete Antje Grotheer ist Amtsnachfolgerin des verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber. (frei)

Antje Grotheer hat ihr großes Ziel erreicht. Die 52-jährige Juristin, die bisher stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion war, ist am Mittwoch von der Bremischen Bürgerschaft zur neuen Präsidentin gewählt worden. Grotheer folgt damit auf Christian Weber, der im Februar gestorben war. Grotheer erhielt bei ihrer Wahl 63 Ja-Stimmen. Acht Parlamentarier votierten gegen sie, es gab sechs Enthaltungen. Die SPD hatte nach parlamentarischem Brauch das Vorschlagsrecht für die Position. Üblich ist, dass die übrigen Fraktionen einen solchen Personalvorschlag unterstützen. Im Vorfeld der Wahl hatte es in den Fraktionen allerdings unterschiedliche Ansichten zu der Frage gegeben, ob eine Neuwahl für die wenigen noch verbleibenden Sitzungstage der Bürgerschaft in der zu Ende gehenden Legislaturperiode überhaupt nötig ist. Der Landtag des kleinsten Bundeslandes wird am 26. Mai neu gewählt.