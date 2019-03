Die SPD-Abgeordnete Antje Grotheer soll Amtsnachfolgerin des verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber werden.

Die SPD-Abgeordnete Antje Grotheer wird voraussichtlich in Kürze die Nachfolge des verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber antreten.

Nach Informationen des WESER-KURIER hat die zeitweilig als Interimskandidatin gehandelte SPD-Abgeordnete Ingelore Rosenkötter entschieden, sich nicht für eine Übergangszeit bis zum Ende der Wahlperiode zur Verfügung zu stellen. Rosenkötter wird der nächsten Bürgerschaft nicht mehr angehören.

Da die große Mehrheit der sozialdemokratischen Fraktion dafür ist, die Position des Parlamentspräsidenten kurzfristig wiederzubesetzen, ist damit der Weg frei für Antje Grotheer, die dieses Amt gerne dauerhaft übernehmen würde - zunächst bis zum Ende der Wahlperiode im Frühsommer und dann erneut in der nächsten Bürgerschaft, sofern die Sozialdemokraten ihren Status als stärkste Fraktion bei der Wahl am 26. Mai behaupten können. Es ist parlamentarischer Brauch, dass der Fraktion mit den meisten Abgeordneten der Präsidentenstuhl zusteht.

In der Bürgerschaft seit 2011

Antje Grotheer gehört der Bürgerschaft seit 2011 an. Die 52-Jährige studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bremen und war von 1998 bis 2003 als Rechtsanwältin tätig. Von 2000 bis 2003 arbeitete sie als Büroleiterin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der SPD-Landesorganisation. 2003 wechselte sie in den öffentlichen Dienst, zunächst bis 2007 als Referentin beim Senator für Bildung und Wissenschaft, anschließend beim Innensenator. Dort stieg sich 2008 zur Referatsleiterin auf. Seit dem 1. August 2015 ist Antje Grotheer wegen ihrer Mandatstätigkeit beurlaubt.

Grotheer wird innerhalb ihrer Fraktion schon länger ein Interesse an der Position der Parlamentspräsidentin nachgesagt. Die Befähigung zu hohen Ämtern spricht ihr niemand ab, allerdings ist sie bei manchen Fraktionskollegen auch schon angeeckt, sodass im Falle ihrer Kandidatur die ein oder andere Gegenstimme oder Enthaltung aus den eigenen Reihen als durchaus wahrscheinlich gilt. Intern hat Grotheer bereits angekündigt, dass sie für den Fall ihrer Wahl in der März-Sitzungswoche der Bürgerschaft die Differenz zwischen ihrem bisherigen Abgeordnetengehalt und einem etwaigen Präsidentensalär für den Rest der Wahlperiode an die Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe spenden will.