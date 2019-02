Das Stiftungsfest der Eiswette wird immer Ende Januar von gut 800 Herren im Congress Centrum gefeiert. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Der Ausschluss von Frauen beim Stiftungsfest der Eiswette hat in den vergangenen Wochen auch über Bremen hinaus viele Gemüter erregt (wir berichteten). Nun wird sich auch die Bürgerschaft noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Die Fraktionen von SPD und Grünen haben einen gemeinsamen Antrag eingereicht und fordern, dass Senatoren, Abgeordnete und Verwaltungsvertreter Einladungen zur Eiswette so lange nicht annehmen, bis die Veranstalter Frauen zulassen.

„Das politische Gemeinwesen in Bremen hat sich längst entschieden, dass es die bunte und vielfältige Gesellschaft (...) abbilden will. Diese besteht selbstverständlich aus Frauen und Männern“, schreiben die beiden Fraktionschefs Maike Schaefer (Grüne) und Björn Tschöpe (SPD) im Antrag. Die gewählten Volksvertreter würden zu einer Veranstaltung wie der Eiswette aufgrund ihres Amtes eingeladen und repräsentierten damit das demokratische Gemeinwesen. Eine Teilnahme sei also keine Privatsache, und entsprechend gelte der Gleichbehandlungsgrundsatz, nach dem keine Differenzierung nach Geschlechtern zugelassen ist.

Neben anderen hatten Bürgermeister Carsten Sieling und Wirtschaftssenator Martin Günthner (beide SPD) angekündigt, nicht mehr an der Eiswette teilzunehmen, sollten Frauen weiterhin ausgeladen bleiben.