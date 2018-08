Die Elternvereine stecken im Dilemma. (Peter Kneffel/dpa)

"Das Problem des Antragsstaus bei der Elternbeitragsstelle gibt es schon von Anfang an, seit diese Stelle 2017 bei der Bildungsbehörde angesiedelt war, und zuvor war es auch schon schwierig", sagt Gabriele Helms, Geschäftsführerin des Verbunds Bremer Kindergruppen. In dem Verbund sind rund 100 von 150 Elternvereinen in der Stadt organisiert.

2017 wechselte die Beitragsstelle von der Sozial- zur Bildungsbehörde und wurde zugleich zentralisiert. Zuvor gab es mehrere regionale Stellen, die Anträge bearbeiteten. Derzeit liegen rund 3300 unbearbeitete Anträge bei der Behörde, Hunderte Familien warten auf Zuschüsse für die Kita-Gebühren (wir berichteten). "Wir haben schon bei der Erhöhung der Kita-Beiträge davor gewarnt, dass deutlich mehr Eltern Zuschüsse beantragen werden, wenn die Gebühren steigen", sagt Helms.

Die Elternvereine seien angesichts der aktuellen Lage "frustriert bis aufgebracht" und steckten zudem im Dilemma: Sie wollten einerseits die Fachkräfte in ihren Kitas nach Tarif bezahlen, andererseits Eltern aber auch nicht durch zu hohe Gebühren verprellen. Die Übergangslösung, auf die die Bildungsbehörde nun setzt – pauschale Vorab-Zuschüsse an die Vereine, damit sie nicht in existenzielle Bedrängnis geraten – sei aber für die Vereine mit einem "sehr hohen Verwaltungsaufwand verbunden", so Helms. "Wir wünschen uns eine Systemveränderung bei Gebühren und Zuschüssen für Elternvereine. Uns wäre am liebsten, die Elternbeitragsstelle würde die Gebühren festsetzen und einziehen, und die Vereine würden pauschale Zuschüsse der Behörde pro Kind bekommen."