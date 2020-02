Ein Bus, der mit Wasserstoff betrieben wird: In Bremen werden diese im öffentlichen Nahverkehr zunächst keine Rolle spielen. (Claus_Felix/dpa)

Wasserstoff wird nach Ansicht des Senats als Antrieb für den Individualverkehr und Bussen des öffentlichen Nahverkehrs in nächster Zeit keine große Rolle spielen. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der SPD hervor. In ihr hatte die Fraktion Fragen zum Stand der Förderung von umweltfreundlichen Antriebstechniken gestellt.

Man verfolge „aufmerksam“ die technische Entwicklung, heißt es in der Senatsantwort, allerdings gebe es bislang nur wenige Autohersteller, die wasserstoffbetriebene Autos in Serie produzierten, zudem seien die Modelle, die unter anderem von Hyundai und Toyota bereits auf dem Markt gebracht wurden, „noch sehr hochpreisig“. Das gelte auch für Wasserstoff als Treibstoff: Ein Kilogramm, mit dem ein Wagen etwa 100 Kilometer fahren könnte, koste rund 9,50 Euro, für dieselbe Strecke benötige ein Elektroauto Strom im Wert von 4,50 Euro.

Sehr hohe Beschaffungskosten

Ähnlich ist die Lage nach Ansicht des Senats bei Bussen. „Die Beschaffungskosten liegen um ein Vielfaches höher als bei Dieselbussen oder auch bei derzeit verfügbaren Batterie-elektrischen Bussen“, heißt es in dem Papier. Hinzu kämen „sehr hohe technische Anforderungen“ bei der Lagerung von Wasserstoff. Auch Hamburg sei deshalb von einer Umstellung seiner Bus-Flotte abgerückt. In Bremen seien konkrete Einsatztests im Busverkehr nicht geplant. Entsprechend liegen auch die thematischen Schwerpunkte des Modellprojekts „grüner Wasserstoff“ in Bremerhaven weniger bei individuellen Fahrzeugen. „Als Anwendungsfelder werden vor allem die maritime Wirtschaft, aber auch Nutzfahrzeuge beziehungsweise Züge oder energieintensive Produktionsprozesse gesehen.“

Die SPD hatte sich auch nach dem Ausbau von Ladestationen für Elektroautos erkundigt, den der Senat laut Antwort durch „eine schnelle und einfache Genehmigungspraxis“ mit kurzen Bearbeitungszeiten der Anträge unterstützt. Die Ankündigung des Bundes, neben dem Ausbau der öffentlichen auch private und gewerbliche Ladeinfrastruktur zu fördern, will der Senat verfolgen und entsprechend kommunizieren.