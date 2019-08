Demo gegen den Wohnungskonzern Vonovia in Gröpelingen – analog zu Betriebsräten könnte es Institutionen für Mieter geben, meint der Vorsitzende der Bremer Jusos. (Roland Scheitz)

Der neue Senat steht vor vielfältigen Herausforderungen. Doch angesichts wachsender Ungleichheit und sinkender Wahlbeteiligung drängt sich als größte Aufgabe das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft auf. Gerade ein linker und sozialer Senat muss Antworten darauf finden, wie konkrete Verbesserungen für die Menschen zu erreichen sind. Dabei können zwar insbesondere Fragen einer gerechten Besteuerung und Vermögensverteilung nur bundesweit gelöst werden, dennoch dürfen wir in der aktuellen Situation nicht auf die trödelnde Bundesebene warten.

Treiber der Spaltung sind die Machtgefälle in unserer Gesellschaft. Viele Menschen fühlen sich einer immer komplexeren Welt und „Denen da oben“ schutzlos ausgeliefert. Sie fühlen sich ohnmächtig gegenüber dem Chef, der scheinbar willkürlich über ihre Lebensgrundlage entscheiden kann, gegenüber Vermietern und Wohnungsunternehmen, gegen deren Mieterhöhungen und Verdrängungspraktiken sie scheinbar machtlos sind und gegenüber Lehrern und Professoren, die über ihre Zukunft bestimmen. Sie fühlen sich ohnmächtig gegenüber einem System, dessen Entscheidungen sie oft nicht verstehen, auf das sie kaum Einfluss haben, das aber ihr Leben fundamental betrifft.

Menschen, die sich zum Zuschauer im Spiel des eigenen Lebens degradiert fühlen, wenden sich von der Politik ab. Will der neue Senat dem entgegenwirken, muss er diesen Menschen eine Stimme geben. Er muss ihnen ermöglichen, sich Gehör zu verschaffen. Er soll nicht dem Volk nach dem Mund reden, sondern alle Menschen zur demokratischen Mitbestimmung über ihr direktes Lebensumfeld befähigen.

Für manche Probleme liegen Vorschläge auf dem Tisch: Durch Parität in Schulkonferenz und Akademischem Senat könnten Schüler und Studierende ihre Lernorte gleichberechtigt mitgestalten und nebenbei Demokratie erlernen. Mietern könnte man analog zu den Betriebsräten eine Institution zur Interessenvertretung an die Hand geben. Das wäre auch für ganze Quartiere und aktive Nachbarschaften ein Gewinn, denn wo Menschen organisiert sind, packen auch mehr Menschen beim Straßenfest an. An anderer Stelle muss der Senat selber Ideen entwickeln: Wie könnte man etwa Betriebsräten mehr Gewicht verleihen? Ein Senat, der sich solche Vorhaben auf die Fahne schreibt, kann die Menschen in unseren beiden Städten wieder zusammenführen und die gesellschaftliche Spaltung überwinden. Ein Senat, der so den Sorgen in der Bevölkerung begegnet, wäre ein echter Gewinn und ein Bollwerk gegen Populismus.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Landesvorsitzender der Jusos in Bremen. Der 24-Jährige studiert Rechtswissenschaften.