Eltern können sich von einem Anwalt über ihre Rechte als Vertragspartner von Kita Bremen beraten lassen. (dpa)

Eltern, deren Kinder in den vergangenen Monaten in Notdiensten oder gar nicht betreut wurden, haben ein Recht auf Beitragskürzungen. Dieser Meinung ist Rechtsanwalt Detlef Driever. Der Gesamtelternbeirat bei Kita Bremen bietet an diesem Montag ab 20 Uhr einen Live-Video-Chat bei Facebook mit Driever an, in dem der Anwalt Eltern über ihre Rechte als Vertragspartner von Kita Bremen informieren möchte.

"Wir haben eine hohe Resonanz zu unserer Forderung bezüglich der Beitragsminderung aufgrund von Notdiensten und Schließungen erhalten", begründet die Vorstandssprecherin des Gesamtelternbeirates (GEB), Anett Ganswindt. Die Eltern hätten jedoch noch viele Fragen. An diesem Montag sollen sie nun 15 Minuten bekommen, um Driever allgemeine Fragen zum möglichen Beitragseinbehalt zu stellen. Einzelfälle könne der Anwalt in dieser Zeit allerdings nicht klären, so Ganswindt.

Wer dabei sein möchte, loggt sich ab 20 Uhr bei Facebook ein. Auf der GEB-Seite https://www.facebook.com/gesamt.elternbeiratkitabremen/ können Eltern ihre Fragen ins Kommentarfeld unter dem Video tippen. Driever werde diese lesen und live beantworten, verspricht Ganswindt.