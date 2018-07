Ratten sammeln sich unter anderem dort an, wo Lebensmittel achtlos weggeworfen werden. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Flink huschen die kleinen, grauen Tiere von einer Straßenseite zur nächsten. Manchmal so schnell, dass Rainer Bolle sich nicht sicher ist, ob er seinen Augen trauen kann. Sei es auf seinem privaten Grundstück in Horn-Lehe oder neben den Mülltonnen auf den öffentlichen Bordsteinen der Stadt: Vermehrt beobachtet der Ingenieur nach eigenen Angaben Ratten auf der Horner Heerstraße.

"Manchmal laufen sie mir schon morgens, wenn ich mich auf den Weg zu Arbeit mache, über den Weg", sagt Bolle. Dabei versucht die Nachbarschaft laut Bolle bereits, gezielt präventiv gegen den Befall vorzugehen. "Wenn wir zum Beispiel gelbe Säcke auf die Straße stellen, hängen wir diese hoch. Außerdem haben wir angefangen, Rattenfallen auf unseren Privatgrundstücken aufzustellen", sagt er.

Eine Maßnahme, die Bolle nicht wirklich gutheißt, denn das Gift sei besonders gefährlich für spielende Kinder auf der Straße. Am meisten ärgert sich Bolle über die Untätigkeit der Behörden. Regelmäßig beschwere er sich bei der Stadt und beim Gesundheitsamt – ohne eine wirkliche Reaktion zu bekommen. Wenn sich die Ratten auf dem privaten Grundstück aufhielten, dann sei allein der Besitzer für das Problem verantwortlich, hieße es von offizieller Seite.

Hansewasser widerspricht Anwohnern

"Was für ein Quatsch", findet Bolle. "Als würden die Ratten sich nur auf den offiziellen Straßen aufhalten und vor Privatbesitz zurückschrecken." Seiner Ansicht nach muss die Stadt etwas gegen den aus seiner Sicht vermehrten Befall tun. Das Unternehmen Hansewasser, das unter anderem für die Bekämpfung des Ungeziefers im Kanalsystem zuständig ist, widerspricht Anwohnern wie Bolle vehement.

Es gebe kein Rattenproblem in Bremen, betont Hansewasser-Sprecher Oliver Ladeur gleich mehrfach. Mit seiner Aussage bezieht er sich nicht nur auf die Kanalnetze, sondern auch auf die Stadt insgesamt. "Wir bekommen auch nicht verstärkt Anfragen zur punktuellen Bekämpfung", sagt er. Außerdem sei es ein Irrglaube, dass es die Kanalratte gibt – diese existiere nicht.

Die Ratten, die man in der Stadt zu sehen bekomme, seien sogenannte Wanderratten. Laut Ladeur nutzen sie die Kanäle nur als "versteckte Infrastruktur". Ihre Wohnhöhlen würden sie auf Müllplätzen, in Kellern, Schuppen oder an defekten Hausleitungen auf den Grundstücken bauen.

Auch Peter Schulz, Sprecher von Immobilien Bremen, sieht kein generelles Rattenproblem. Immobilien Bremen ist unter anderem für die Gebäude der Stadt zuständig. Nach seinen Angaben sei die Zahl der Einsätze zur Ungeziefer-Bekämpfung in den vergangenen Jahren sogar zurückgegangen. "Normalerweise bekommen wir Informationen von dem Gesundheitsamt und gehen dann gezielt gegen diesen einzelnen Befall vor. Aber das hält sich momentan in Grenzen", sagt er.

Sowohl Schulz als auch Ladeur geben aber Ratschläge, wie man sich gegen Ratten zur Wehr setzen kann: Besonders wichtig sei, dass keine Lebensmittel achtlos weggeworfen werden. Das komme wegen der weggeworfenen Pausenbrote an Schulen und Kindertagesstätten vermehrt vor. Habe ein Bremer das Gefühl, dass es an öffentlichen Stellen vor Ratten wimmele, solle er sich direkt ans Gesundheitsamt wenden.

Rainer Bolle aus Horn-Lehe ist diesen Weg nach eigenen Angaben bereits gegangen. Dennoch müsse er täglich tote Ratten von den Straßen aufsammeln. "Das Rattenproblem ist nach wie vor groß", sagt er. Die Ursachen sieht er vor allem in den herumstehenden Biotonnen, die nicht abgeholt werden würden und von deren Müll sich die Ratten ernährten. Eine ähnliche Situation gibt es offenbar in Huchting: Dort sprechen Anwohner der Robinsbalje laut einem Bericht des "Weserreport" seit geraumer Zeit von einer Rattenplage.