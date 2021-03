Für die Nutzer ist der Unterstand an der Westerstraße ein wichtiger Treffpunkt, manchen Anwohnern ist er ein Dorn im Auge. (Roland Scheitz)

Mehrere Beschwerden von Anwohnern über den betreuten Unterstand für die Treffpunktszene am Lucie-Flechtmann-Platz haben in den vergangenen Wochen den Beirat Neustadt über das Ortsamt erreicht. Auch zum Stadtgartenprojekt nebenan gibt es Kritik. Als Reaktion darauf schlägt der Beirat nun eine persönliche Aussprache auf dem Platz mit allen Beteiligten vor. Wegen der anhaltenden Infektionslage ist momentan aber noch unklar, wann das Treffen stattfinden kann.

Im Herbst 2019 wurde der Unterstand für die Menschen, die sich dort draußen treffen, gemeinsam trinken und reden, nach einer dreimonatigen Pause wie berichtet ein zweites Mal aufgebaut. Die meisten der Nutzer eint, dass es nicht rund läuft in ihrem Leben. Einige sind ohne Wohnung und leben komplett auf der Straße.

Im Frühjahr 2020 hatte der Beirat einem Bauantrag der Inneren Mission zugestimmt, die die mobile Holzkonstruktion nun bis Ende 2022 auf dem Lucie-Flechtmann-Platz mit einem Streetworker betreut.

Mehr zum Thema Lucie-Flechtmann-Platz Mobiler Unterstand kehrt in die Neustadt zurück Der mobile Unterstand für Menschen, die sich für gewöhnlich unter freiem Himmel treffen, zieht zurück auf den Lucie-Flechtmann-Platz. Polizei, Beirat und Stadtgärtner ... mehr »

„Es gab seit Herbst 2019 keine konkreten Beschwerden“, sagt Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon. Seit Januar seien aber nun gleich mehrere Zuschriften aus der Nachbarschaft eingegangen. Die meisten der Zuschriften bezögen sich auf eine allgemeine Kritik an dem Standort des Unterstandes, den manche Anwohner nicht mehr auf dem Lucie-Flechtmann-Platz haben möchten. Zusätzlich gibt es Beschwerden über das Erscheinungsbild des selbst verwalteten Gartenprojekts auf dem Platz. Ein kleiner Park mit ordentlichem Spielplatz sei die gewünschte Alternative.

Beirat zeigt sich überrascht

Auch Ärger darüber, im Zuge der längerfristigen Baugenehmigung nicht beteiligt worden zu sein, sei Teil der Anwohneranliegen. Außerdem sei vereinzelt auch vorhandener Müll bemängelt sowie Sicherheitsbedenken zum Thema Diebstähle und Wohnungseinbrüche geäußert worden.

„Für uns kommen die Beschwerden überraschend“, sagt der Neustädter Beiratssprecher Ingo Mose. Denn bislang hätten den Beirat überwiegend positive Reaktionen zum Gartenprojekt und zum Unterstand erreicht. Der Beirat werde sich mit den Anliegen der Anwohner auseinandersetzen, sichert er zu. Ungeachtet dessen stehe der Beirat weiter hinter beiden Projekten.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass das Gemeinwesen unserer Stadt nur dann funktionieren kann, wenn es Raum für alle Menschen bietet“, stellte Mose kürzlich in einem Schreiben an die Anwohnerschaft klar. Und bot zugleich ein persönliches Gespräch auf dem Platz an, sobald die Corona-Pandemie es zulasse. „Und zwar mit allen Beteiligten, damit auch die Menschen am Unterstand gehört werden können“, so Mose.

Die Polizei kann kein gravierendes Problem mit dem Unterstand erkennen. Beamte seien zwar regelmäßig vor Ort, aber vorrangig aus präventiven Gründen. „Kam es in der Vergangenheit zu Straftaten, waren dies weit überwiegend Taten innerhalb der dortigen Szeneangehörigen“, schreibt die Polizeipressestelle.

Mehr zum Thema Mehr Übernachtungsplätze als zuvor 550 Obdachlose in Bremer Notunterkünften 20 Kältetote gibt es in diesem Winter bislang deutschlandweit, sechs davon in Hamburg – wie die Situation der Obdachlosen bei den Minusgraden in Bremen aussieht und ... mehr »

Sechs Diebstahlsdelikte im Umfeld und kein Wohnungseinbruch sei die Bilanz seit Jahresbeginn. „Die Sicherheitslage am Lucie-Flechtmann-Platz ist aus regionalpolizeilicher Sicht unauffällig“, so das Fazit.

Auch in der Baubehörde sieht man derzeit keinen Anlass, sowohl beim Unterstand als auch beim Stadtgarten-Projekt tätig zu werden, teilt Sprecherin Linda Neddermann mit.

Im Jahr 2019 hatte die Stadt je für drei Monate eine Genehmigung für den Unterstand an einem Ort erteilt – danach musste er in die Neustadtswallanlagen umziehen.

„Das hat aber nicht gut geklappt“, sagt Uta Bohls vom Verein Kulturpflanzen. Die Leute seien auf dem Platz geblieben – nun aber wieder ohne festen Ansprechpartner, ohne Toilette und Dach als Wetterschutz. „Seit der Unterstand mit dem Streetworker wieder da ist, hat sich die Lage deutlich entspannt und wir sind froh, dass es ihn gibt“, sagt sie.

Die Vereinsmitglieder ärgern sich selbst seit Jahren über den Müll auf dem Platz, den sie selbst beseitigen müssen. „Aber auch das ist deutlich besser geworden, seit es den Unterstand gibt“, so Bohls. Sie würde sich wünschen, dass die Beschwerdeführer sich persönlich an den Verein wenden. Sie kann verstehen, dass der unkonventionelle Anblick nicht jedem gefalle. „Wir sind aber immer offen für Ideen und jeder kann gerne bei uns mitmachen“, sagt Bohls.

Auch eine Leserzuschrift an den ­WESER-KURIER hat es zu dem Thema gegeben mit Hinweisen auf Zerstörungswut und viel Müll am Unterstand am vorvergangenen Wochenende. Die Innere Mission bestätigt, dass es in den vergangenen Wochen zu zwei Fällen von Vandalismus gekommen sei, danach hätten die Szenemitglieder selbst aufgeräumt. Auch der anfallende Müll werde selbstständig entsorgt. An den Streetworker oder die Innere Mission habe sich kein Anwohner persönlich mit Kritik gewandt. Der Verursacher des jüngsten Vandalismus-Vorfalls gibt auf dem Platz offen zu, „dass das Fass bei mir übergelaufen ist.“ Im Nachhinein bereut er die Zerstörung. Und bezeichnet sich selbst als einen der Geschädigten, „weil die Hütte wichtig für mich ist.“

Die Häufung der Beschwerden darüber, dass der Unterstand nun doch länger als ursprünglich gedacht am Platz stehen wird, macht den Nutzern Angst. „Wir sind froh, hier einen eigenen Ort zu haben, zu dem wir kommen können, den wollen wir nicht verlieren“, sagt ein junger Mann, die anderen nicken. Die Trennung zwischen Stadtgarten und Unterstand funktioniere doch ganz gut, finden sie. „Jeder hat hier seinen Bereich.“

Zur Sache

Sozialprojekte auf dem Lucie-Flechtmann-Platz

Die Stadtgärtnerinnen vom Verein Kulturpflanzen haben 2017 nach fünf Jahren Engagement für eine Entsiegelung des Platzes mit der Stadt einen Nutzungsvertrag über den oberen Bereich abgeschlossen. Nach einem Beteiligungsprozess des Beirates, zu dem auch die Anwohner eingeladen waren, wurde der Platz von der Stadt teilweise umgebaut und viele Pflastersteine wurden entfernt, damit Beete angelegt werden können. Seither betreut und pflegt der Verein ehrenamtlich den Platz und bietet gemeinsames Gärtnern, Umweltbildung und kulturelle Veranstaltungen an. Zwischenzeitlich war es immer wieder zu Konflikten zwischen den Stadtgärtnern, Anwohnern und den Menschen gekommen, die sich dort seit Jahren regelmäßig zum Alkohol trinken und Beisammensein treffen. Daraufhin bezahlte der Beirat Neustadt für mehrere Monate eine halbe Stelle für einen Sozialarbeiter, die später von der Inneren Mission übernommen wurde. Den daraufhin geäußerten Wunsch der Treffpunktszene nach einem sicheren und akzeptierten Ort kam der Beirat mit dem betreuten Unterstand nach. Seither galt der Dauerkonflikt bis zum Jahresbeginn als weitgehend befriedet. Nähere Infos zur Projektgeschichte unter www.lucie-bremen.de.