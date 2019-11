Anwohner der Marienwerderstraße befürchten, dass mit dem Bau der neuen Kita der Autoverkehr in ihrer bislang beschaulichen Straße stark zunehmen könnte. (Scheitz)

Mit einer frühzeitigen Beteiligung der Anwohner ist am Mittwoch, 20. November, das Verfahren zur Bebauungsplanänderung für den Bau einer neuen Kita an der Marienwerderstraße in Gröpelingen gestartet. Wie berichtet soll dort in der Nähe des Wendehammers, wo bis vor etwa zwei Jahren noch ein Spielplatz war, eine dreigeschossige Betreuungseinrichtung für 80 Kinder errichtet werden. Hierfür muss die im Bebauungsplan vom März 1969 noch als Spielplatz ausgewiesene Fläche zunächst in eine Gemeinbedarfsfläche umgewidmet werden.

Im Zuge dessen werden verschiedene Aspekte geprüft, um zu sehen, ob etwas gegen das Vorhaben spricht. Unter anderem sind sämtliche Bäume – und insbesondere die schützenswerten darunter – in dem Bereich erfasst worden. Daten für Artenschutzgutachten zu Brutvögeln und Fledermäusen sind bereits erhoben worden und werden noch ausgewertet. Auch ein Gutachten zur Schallimmission – gemeint ist der Lärm des benachbarten Schienengüterverkehrs – auf die zukünftige Kindertagesstätte, gibt es bereits. In der unmittelbaren Nachbarschaft löst das Vorhaben dabei durchaus Bedenken aus, wie sich bei der Anwohnerbeteiligung nun zeigte. Dort meldeten sich mehrere Betroffene zu Wort, die in der Sackgasse Verkehrsbelastungen durch die neue Einrichtung befürchten. „Bisher war die Marienwerderstraße eine ruhige Straße mit ein paar Häusern. Wenn da dann täglich 80 Autos kommen, das wird lustig. Außerdem ist die Straße so schmal, dass man sich dort mit dem Auto gegenseitig ausweichen muss“, gab etwa eine Anwohnerin zu bedenken. „Ich fürchte, das wird nicht angenehm werden“, meinte eine andere Frau.

Mehr zum Thema Kinderbetreuung Kita-Situation hat sich deutlich entspannt Das Angebot an Kitaplätzen in Gröpelingen ist derzeit ausreichend und wird in den kommenden Jahren ... mehr »

Laut Lara Tiede vom Planungsbüro Evers & Küssner, das im Auftrag der Stadt das Verfahren zur Bebauungsplanänderung organisiert, ist auch zum Hol- und Bring-Verkehr ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben worden. Dabei sei untersucht worden, wie viele Parkplätze morgens zwischen 7 und 8 Uhr beziehungsweise nachmittags zwischen 14 und 15 Uhr tatsächlich belegt seien. Das Ergebnis: Am Montagmorgen parkten insbesondere zur Bromberger Straße hin – also in dem Straßenabschnitt, der am weitesten von der neuen Kita entfernt läge – besonders viele Autos. 40 der insgesamt 61 Parkplätze entlang der Marienwerderstraße waren demnach zu diesem Zeitpunkt besetzt.

„Das entspricht einer Parkplatzauslastung von 65,5 Prozent, sodass die Fachgutachter zu dem Ergebnis kommen, dass es durchaus möglich wäre, bis zu vier Parkplätze für das Kurzzeit-Parken auszuzeichnen“, so Tiede. „Erfahrungsgemäß werden maximal 25 Prozent der Kinder mit dem Auto gebracht – und das verteilt über mehrere Stunden“, versuchte Projektleiterin Susanne Endrulat aus der Baubehörde die Wogen zu glätten. Der Bebauungsplan-Entwurf wird im Sommer öffentlich ausgelegt und soll Ende 2020 beschlossen sein.