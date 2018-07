Die Ruine des Hauses in der Kirchseelter Straße in Huchting. Die Explosion hat die 41-jährige Bewohnerin laut Staatsanwaltschaft offenbar selbst herbeigeführt. (Kuhaupt)

Wann die Trümmer durch die Explosion in der Huchtinger Reihenhaussiedlung beseitigt und die Brandruine selbst womöglich abgerissen werden kann, ist derzeit offenbar noch unklar. Möglicherweise müssen die Anwohner noch länger mit den Folgen der Tragödie, die sich in ihrer direkten Nachbarschaft ereignet hat, leben. Auch die Erstattung der Schäden, die an ihren eigenen Häusern oder Grundstücken entstanden sind, könnte noch dauern. Der Grund: Die Versicherung des Grundstückseigentümers, auf dem die Brandruine steht, müsste nach Angaben von Versicherungsexperten dafür aufkommen. Dafür müssten die Eigentumsverhältnisse klar sein.

Bei der Explosion vor fast vier Wochen, die nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft offenbar von der 41-jährigen Bewohnerin selbst herbeigeführt wurde, starben ihr siebenjähriger Sohn sowie eine 70-jährige Frau in dem Nachbarhaus. Alles deutet auf einen Suizid hin, ein Abschiedsbrief war aufgetaucht. Der Suizid soll laut Staatsanwaltschaft vermutlich das Resultat eines Streits um das Umgangsrecht gewesen sein.

Wie der WESER-KURIER berichtete, hoffen die Anwohner nun, dass die Trümmer rund um die Brandruine möglichst bald beseitigt werden. Der Anblick des Grundstücks und des zusammengestürzten Hauses sei sehr belastend, zumal sich zwischen den Trümmerteilen auch persönliche Gegenstände wie Bücher und Stofftiere des Jungen befänden. Jeden Tag würden durch diesen Anblick die belastenden Erinnerungen an die Tragödie wach. Allerdings, auch das beklagten die Nachbarn, wüssten sie nicht, wer für die Beseitigung zuständig sei.

Das Grundstück, auf dem die Brandruine steht, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen freigegeben: "Die Brandursachenermittlung durch die Polizei ist abgeschlossen", bestätigt Staatsanwältin Claudia Kück auf Nachfrage. Dennoch bedeutet dies nicht automatisch, dass umgehend mit der Beseitigung der Trümmer oder dem Abriss der Brandruine begonnen werden kann, wie Hartmut Schwarz, Experte bei der Bremer Verbraucherzentrale betont.

"Auf dem Grundstück selbst ist der Eigentümer für die Beseitigung zuständig, für die Erstattung von Schäden an benachbarten Häusern dessen Versicherung. Allerdings muss dafür natürlich geklärt sein, wer der Eigentümer ist, ob es sich womöglich um Erben handeln könnte, die noch ermittelt werden müssten." Für diese Klärung, so der Bremer Experte, könnten sich die Anwohner auch an das Grundbuchamt wenden. "Aus meiner Sicht besteht bei ihnen ein berechtigtes Interesse für eine solche Auskunft", so Schwarz. Gebe es durch eine solche Tragödie Änderungen bei den Eigentumsverhältnissen, könne sich dieses Verfahren jedoch auch einige Zeit hinziehen.

Die Baubehörde ist einerseits zuständig für die Erstsicherung des Grundstücks und der Brandruine: "Direkt nach der Explosion wurde die Fläche durch einen Bauzaun abgesichert, damit niemand auf das Grundstück gelangen kann. Das ist auch eine rechtliche Sicherung", erklärt Behördensprecher Jens Tittmann. Das weitere Vorgehen in solch einem Fall: Ein staatlich vereidigter Prüfstatiker lege schriftlich dar, wie es um die Nachbarhäuser bestellt sei – ob sie freigegeben oder wegen Einsturzgefahr für die Bewohner gesperrt werden müssten. "Das ist geschehen", betont Tittmann. Die Behörde würde erneut tätig, wenn von der Baustelle, in diesem Fall der Brandruine, in jedweder Form Gefahr für Leib und Leben von Anwohnern bestehe.