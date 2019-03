Das zwischen 1926 und 1931 errichtete Humann-Viertel gilt als Bremens größter zusammenhängender Siedlungsbau der Weimarer Republik. (Roland Scheitz)

„Wir haben gekämpft und gewonnen“: Maria Kurpjuhn und ihre Mitstreiter von der Bürgerinitiative im Humann-Viertel sind happy. Denn mit ihren Fragen, Argumenten und rund 140 Unterschriften haben sie nun bei Bremens Stadtplanern Gehör gefunden: Es wird keine Erhaltungssatzung für ein Teilgebiet des Gröpelinger Wohnquartiers geben.

Rund 100 Hauseigentümer sprachen sich bei einem von der Stadt organisierten Workshop entschieden gegen die Maßnahme aus. Unterstützung hatte im Vorfeld der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Heiko Strohmann signalisiert; der Beirat werde der ungeliebten Satzung nicht zustimmen, unterstrich außerdem bei der Veranstaltung Bauausschusssprecher Muhammet Tokmak (SPD).

Auf Grundlage der Satzung hätten Maßnahmen an Vorderfassaden und Vorgärten bezuschusst werden können, durch die der Originalzustand möglichst erhalten beziehungsweise wiederhergestellt worden wäre. So hatten die Ideengeber im Bauressort über das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) Fördermittel in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen Euro nach Gröpelingen holen wollen. Architekten, Landschaftsarchitekten und Denkmalpfleger konnten aber die Eigentümer nicht überzeugen: Sie fürchten Auflagen und den Wertverlust ihrer Reihenhäuser.

Das zwischen 1926 und 1931 errichtete Humann-Viertel gilt als Bremens größter zusammenhängender Siedlungsbau der Weimarer Republik. 1979 veräußerte die Bremische die einst einheitlichen Immobilien an private Käufer, die sie individuell umgestalteten.