"Das kann doch wohl nicht sein, dass die Polizei nach einer Anzeige monatelang nicht ermittelt und nichts passiert. Wo sind wir bloß gelandet?", fragt sich Norbert Mertens. (dpa)

Norbert Mertens hat Anzeige erstattet. Schriftlich bei der Polizei in Huchting. Der 73-Jährige hat Ärger mit einer Pflegeeinrichtung, fühlt sich betrogen. Doch das ist an dieser Stelle nicht die Geschichte. Die dreht sich vielmehr um die Bearbeitung seiner Anzeige durch die Polizei. Oder besser: um deren Nichtbearbeitung. Mertens' Strafanzeige datiert vom 22. November 2017.

Gehört hat er davon seitdem nichts mehr, obwohl er schriftlich bei der Polizei nachgehakt hatte. Erst als er sich in einem weiteren Schreiben direkt an den Innensenator wandte, bekam er Mitte Mai eine Antwort. Darin teilte ihm Polizeivizepräsident Dirk Fasse mit, dass sich "der Vorgang noch nicht in Bearbeitung befindet". Diese Antwort nagt gewaltig am Grundvertrauen des Rentners in seinen Staat. "Das ist doch fürchterlich. Zählt denn der Bürger überhaupt nicht mehr?"

In der Sache geht es um einen zivilen Streit. Mertens ist schwer krank und pflegebedürftig. Dafür hatte er einen Vertrag mit einer ambulanten Pflegeeinrichtung abgeschlossen, doch mit deren Arbeit war er nicht einverstanden. "Da wurde mächtig geschlurt. Und alles geschah immer nur unter Zeitdruck."

Keine Reaktion auf Anzeige

Am Ende habe er den Vertrag gekündigt und die entsprechende Bankeinzugsermächtigung zurückgezogen. "Das wurde mir auch bestätigt, aber trotzdem haben sie weiter Geld abgebucht", berichtet der 73-Jährige. Schließlich sei ihm der Kragen geplatzt, und er habe per Brief beim Polizeirevier in Huchting Anzeige wegen Betrugsverdacht gegen die Einrichtung erstattet.

"Darauf gab es null Reaktion", ärgert sich Mertens. Er habe dann schriftlich nachgefragt, aber auch darauf habe er keine Antwort erhalten. Erfolgreich, zumindest in dieser Hinsicht, war letztlich erst sein Schreiben an den Innensenator. In der Antwort darauf, die er Mitte Mai von Dirk Fasse erhielt, wurde ihm mitgeteilt, dass seine Anzeige im für Betrugsfälle dieser Art zuständigen Kommissariat 53 gelandet sei.

Der Bereich der Betrugssachbearbeitung sei jedoch seit Langem von steigenden Vorgangszahlen geprägt. Um diese alle so zeitnah zu bearbeiten, wie es eigentlich wünschenswert wäre, fehle es jedoch an personellen Ressourcen, erklärte Fasse. Das Kommissariat sei daher gezwungen, die eingehenden Ermittlungsverfahren zu priorisieren, wobei eilbedürftige Verfahren natürlich vorrangig bearbeitet würden.

Mehr zum Thema 15 Stellen Neue Stellen am Landgericht In einem Zeitraum von 1,5 bis zwei Jahren sollen zusätzliche Richter, Servicekräfte und ... mehr »

Die Anzeige von Norbert Mertens wurde geprüft, aber nicht priorisiert. Deshalb habe es – wie bei allen Anzeigen, die die Hürde "Eilbedürftigkeit" nicht schaffen – keine weitere inhaltliche Befassung mit dem Vorgang gegeben. Die Strafanzeige landete auf dem Stapel der Fälle, die sukzessiv abgearbeitet werden. Und die zu diesem Zeitpunkt der Sachbearbeitung auch nicht bestätigt werden.

Vor diesem Hintergrund bat Bremens Polizeivizepräsident Norbert Mertens um Verständnis und versicherte ihm, dass seine Strafanzeige "im Rahmen der Priorisierungsparameter" so schnell wie möglich bearbeitet wird. Den 73-Jährigen besänftigt dies nicht.

"Das kann doch wohl nicht sein, dass die Polizei nach einer Anzeige monatelang nicht ermittelt und nichts passiert. Wo sind wir bloß gelandet?" Mindestens ebenso heftig wurmt Mertens die so lange ausgebliebene Rückmeldung von der Polizei. "Das ist doch nicht in Ordnung, dass ich mich als Bürger erst an den Innensenator persönlich wenden muss, um eine Antwort von der Polizei zu erhalten."

Einstellung von Seiteneinsteigern

Zumindest hiermit scheint Mertens' Beharrlichkeit einen Erfolg erzielt zu haben: Er werde seine Mitarbeiter noch einmal darauf hinweisen, Bitten um Eingangsbestätigungen sorgfältig zu beantworten, sichert ihm Dirk Fasse zu. Generell bestünden wegen der erheblichen Personalunterdeckung insbesondere bei der Kriminalpolizei derzeit Bearbeitungsrückstände, sagt auch Polizeisprecher Nils Matthiesen. "Die Dauer ist unterschiedlich, beträgt überwiegend aber nur einige Monate." In den besonders priorisierten Bereichen der Kripo, insbesondere bei Tötungsdelikten, Sexualstraftaten sowie im Staatsschutzbereich, bestünden derartige Bearbeitungsrückstände nicht.

Um den Abbau der Rückstände zu ermöglichen, bemühe man sich bei der Polizei, die derzeitigen Fehlstellen so schnell wie möglich wieder aufzufüllen, erläutert Matthiesen. Hierzu diene zum Beispiel auch die Einstellung von Seiteneinsteigern bei der Kriminalpolizei. Das führe Bremen in dieser Form seit März als Pilotversuch erstmals in Deutschland durch.