Die Damenmodekette ist ab September im Ansgarihaus in Bremen zu finden. (Lisa Boekhoff)

Die Damenmodekette Appelrath-Cüpper will im September ihr Geschäft in der Bremer Innenstadt eröffnen. „Wir freuen uns sehr auf den neuen Standort in Bremen", teilte Lothar Schäfer, Geschäftsführer des Filialisten mit Sitz in Köln, in einem Schreiben mit. Das Unternehmen stärke mit der Eröffnung in Bremen seine Bekanntheit im Norden: "Appelrath-Cüpper verfolgt damit zielstrebig die weiteren Expansionspläne des Unternehmens."

Von den bisher 15 Geschäften in Deutschland befinden sich die nächsten von Bremen aus in Hamburg und Münster. Die Geschichte des Unternehmens begann bereits 1882. Reiner Appelrath und seine Frau Nettchen, geborene Cüpper, waren die Gründer. Heute hat die Damenmodekette rund 1000 Mitarbeiter.

Voraussichtlich am 5. September soll der Laden im Bremer Ansgarihaus seine Türen für die Kunden öffnen. Auf rund 2000 Quadratmetern will Appelrath-Cüpper in der Hansestadt hochwertige Mode für Frauen – Kleidung, Accessoires und Schuhe – von Marken wie Marc Cain, Hugo Boss, Opus, Calvin Klein, Marc O‘Polo, Tommy Hilfiger oder Brax anbieten.

Ankermieter im Carrée

Zwischenzeitlich gab es in der Stadt Zweifel, ob Appelrath-Cüpper überhaupt wie angekündigt nach Bremen kommt als Ankermieter im sogenannten Bremer Carrée. Der Einzug war eigentlich bereits für das Frühjahr geplant. Doch aus baulichen Gründen soll sich die Eröffnung verschoben haben. Das Geschäft zum Ansgarikirchhof und zur Obernstraße hat bereits eine neue Fassade bekommen. Schon eingezogen in den vom Projektentwickler auf den Namen Ansgarihaus getauften Gebäudeteil ist der Coworking-Anbieter Spaces.