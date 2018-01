Ein ehemaliger Bunker in Bremen. (PETRA STUBBE)

Panisch rennen Menschen auf der Suche nach Zuflucht um ihr Leben, andere beten: Szenen wie aus einem Weltuntergangs-Hollywoodfilm spielten sich am Wochenende auf Hawaii ab. Im US-Bundesstaat herrschte Ausnahmezustand nach einem falschen Raketenalarm. Für die Menschen in Deutschland bestand keine Gefahr. Was aber passiert, wenn hierzulande ein Raketenalarm ausgelöst wird?

Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Bremer Innenbehörde, kann sich eine derartige Gefahrenlage in der Hansestadt nur schwer vorstellen. „Die Leute werden in ihre Autos springen, die Straßen verstopft sein.“ Es würde ein heilloses Chaos geben. Bremen sei wie alle anderen deutschen Städte nicht auf einen solchen Angriff vorbereitet, sagt sie und fügt an: „Wir sind darauf angewiesen, dass wir von unserem Verteidigungsministerium geschützt werden.“

Wo könnten die Bremer in einem solchen Katastrophenfall unterkommen? Funktionsfähige Bunker gebe es in Bremen keine mehr, sagt die Behördensprecherin. „Und wenn, dann könnte auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung untergebracht werden.“ Selbst den Bürgermeister zu schützen, gestaltet sich schwierig. „Man stellt sich das immer so vor wie beim Präsidenten von Amerika“, sagt Gerdts-Schiffler. „Aber wo soll ein Bürgermeister denn hingebracht werden?“

Für die Warnung vor Luftkriegsgefahren ist in Deutschland das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zuständig, es untersteht dem Innenminister. In den Führungsgefechtsständen der Nato und Luftwaffe hat das BBK zwei Zivilschutzverbindungsstellen, die Gefahren registrieren, beurteilen und eine Warnung auslösen. Das erklärt auf Nachfrage Marianne Suntrup, Sprecherin des Bundesamtes.

Im Anschluss geht die Warnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) direkt an Medien, Rundfunkanstalten, Leitstellen und an Warn-Apps wie „Nina“, der kostenlosen App des Bundes. Entwarnungen laufen über denselben Weg. Mit den Warnungen über die Apps und an die Medien werden laut Suntrup auch Empfehlungen verschickt, was in einem Ereignisfall zu tun ist. Bundesländer wie Bremen nutzen das Modulare Warnsystem auch für andere Katastrophenszenarien wie Unwetter oder Chemieunfälle.

Ein Fehlalarm wie auf Hawaii sei nur „im Falle eines individuellen Fehlverhaltens oder technischer Fehler rein theoretisch denkbar“, sagt Marianne Suntrup. In den vergangenen 60 Jahren habe es in Deutschland keinen Fehlalarm gegeben.