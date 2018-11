Redakteur Ralf Michel bereitet die aktuelle Studie zu der Härte von Gerichtsurteilen Bauchschmerzen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Zugegeben, ein bisschen überraschend ist das Ergebnis schon. Wenn untersucht wird, wo in Deutschland die mildesten Urteile gefällt werden, hätten vermutlich viele Bremens Justiz weiter oben im Ranking erwartet.

Zwar liegt die Höhe der in Bremen verhängten Urteile insgesamt tatsächlich unter dem Bundesdurchschnitt. Doch abgesehen vom offenbar stark ausgeprägten Drang der hiesigen Richter, bei Raubdelikten in der Strafhöhe nicht über zwei Jahre zu gehen – womit die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann –, zeigt die Studie zur Rechtsprechung in Bremen keinerlei Besonderheiten auf.

Mehr zum Thema Bremischer Richterbund Skepsis zur Gerichtsstudie In einer Studie über die Härte von Gerichtsurteilen nehmen die Urteile aus Bremen keine besondere ... mehr »

In zahlreichen Gerichtssälen der Republik werden Urteile in ähnlicher Höhe verhängt, in nicht wenigen sogar deutlich mildere. Bauchschmerzen bereitet viel eher der vergleichende Blick auf die Rechtsprechung in ganz Deutschland.

Wo bleibt die Gerechtigkeit, wenn ein Räuber in Koblenz durchschnittlich ein halbes Jahr länger ins Gefängnis muss als in Kiel? Was ist mit dem Gleichheitsgrundsatz, wenn ein Dieb in München doppelt so hart bestraft wird wie in Freiburg? Auf diese Fragen muss Justitia Antworten finden.